"一带一路"将增加钢材需求1.5亿吨 需求增速提高一倍

英媒称，全球最大矿业公司表示，中国在“一带一路”倡议沿线国家建设道路、铁路和港口的雄心勃勃的计划，可能带动钢材需求增加1.5亿吨，足以让中国钢厂在今后10年维持运营。
据英国《金融时报》9月27日报道，必和必拓―三菱联合公司称，中国复兴古丝绸之路及通往东非的海上丝路的计划，可能让中国企业获得大部分海外建筑材料和设备合同，从而使中国的钢材需求增速提高一倍。
“这将推动对原材料的需求，”必和必拓营销总裁白伟诚（Arnoud Balhuizen）在新加坡表示，“这些额外的钢材需求最终将由中国满足。”必和必拓是炼钢原料铁矿石的全球最大生产商之一。
报道称，中国在2013年宣布的“一带一路”倡议正在重燃希望，即中国的钢材需求不会像此前预估的那样很快见顶，这有望提振铁矿石生产商的业绩。
必和必拓认为，中国的钢材需求在本世纪20年代中期之前不会见顶，而一些分析师曾表示，这一需求已经见顶回落。
“这一需求将在下一个10年中期至末期的某个时候见顶，” 白伟诚说，“我们认为中国钢材产量仍有增长空间。”
然而，其他分析师更加谨慎。汇丰（HSBC）本月表示，虽然“一带一路”将提振对大宗商品的需求，但这一倡议的影响不会像中国2009年的财政刺激政策那样大，后者曾帮助将大宗商品价格推至历史新高。
“考虑到存在大量变量，很难量化‘一带一路’倡议对大宗商品市场的潜在影响，”汇丰表示，“在需求方面，实际支出的资金数量和时机都高度不确定。鉴于中国在许多大宗商品市场的主导角色，供应也不确定。”
铁矿石价格几年前一度上涨至每吨近200美元（1美元约合人民币6.6元——本网注）的创纪录水平，后在2015年暴跌至每吨40美元左右。今年，铁矿石价格在2月回升至每吨95美元，但自那以来又回落至每吨47.1美元，原因是冬季中国很多钢厂被迫关闭以遏制污染。
根据必和必拓报告的数据，该公司去年生产了2.31亿吨铁矿石（足以修建一条通到月球的铁路），为该公司带来了90多亿美元的利润。
必和必拓研究了中国“一带一路”计划的400个核心项目，这些项目将需要1.3万亿美元的支出，并估算了其钢铁使用量。电力、铁路、管道等交通项目占总投资的70%。
据必和必拓预测，这些项目可能在未来10年每年带来1500万吨额外钢材需求，从而使需求增长在目前预测的1%基础上再增加3%到4%。这将有助于中国钢铁产量在未来10年保持在高水平。
必和必拓指出，中国雄心勃勃的计划所覆盖的68个国家和地区缺乏国内炼钢产能，只有10个国家是钢铁出口国。
白伟诚说：“这些钢材将来自哪里？它们的资金将全部来自中方的项目融资。我们必须接受中方有自身利益的动机，他们想出口部分过剩产能。”
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