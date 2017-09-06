中国高铁强势挺进西方市场：欧美厂商倍感压力寻对策

德媒称，面对中国铁路车辆制造商咄咄逼人的竞争态势，德国老牌厂商西门子正在考虑收购阿尔斯通、庞巴迪等原先的竞争对手。
德国之声电台网站9月26日刊登题为《面对中国竞争 欧美高铁厂商考虑合并》的报道称，庞巴迪还是阿尔斯通？这些天，西门子一直在思考这个问题。这家一百多年历史的德国企业，正在考虑通过并购的手段来加强其铁路车辆制造业务的国际竞争力。事实上，西门子和庞巴迪的铁路车辆制造部门已经就合并事宜洽谈许久。而据德国《商报》9月25日报道，现在西门子和法国国企阿尔斯通的合并事项也提上了议程。当地时间9月26日，西门子的监事会将作出决定，阿尔斯通的执委会9月26日也将在巴黎召开会议。
几年前，法国阿尔斯通、德国西门子、加拿大庞巴迪（其铁路装备业务总部位于德国柏林）在全球铁路车辆制造市场上呈现三足鼎立之势。随着中国厂商的赶超，老牌三强感受到了巨大的竞争压力。
报道称，面对正在大张旗鼓挺进西方市场的中车集团，西门子总裁乔·克泽尔在今年8月表示，必须要组建一个强有力的中车集团挑战者。法国《回声报》透露，法国政府近期已经派遣一名特使前往柏林，向默克尔提议将法德两国的高铁厂商合并，而德国总理也已经同意双方就此深入洽谈。这是否意味着今后不再有德国的ICE、法国的TGV，而会出现一个铁轨上的类似空客的欧洲联合企业？
除了铁路装备业务，西门子涉足几乎一切和电有关的业务。而法国国资企业阿尔斯通则只经营铁路装备制造业务。据法国媒体披露，西门子很有可能将旗下的铁路装备制造业务剥离、并入阿尔斯通，然后再购入阿尔斯通的大量股份。
当然，西门子也可能不选择阿尔斯通，而是与庞巴迪进行合并。毕竟，这两家企业的铁路装备制造业务合并事宜已经洽谈许久。
报道称，不论西门子选择和谁合并，都很有可能在欧洲市场上形成一家独大的地位，这也意味着反垄断监管部门有可能表示异议。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost