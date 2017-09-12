西方不相信朝单凭自己取得核突破 猜测谁在帮助朝鲜

英媒称，英国政府高级官员对《星期日电讯报》记者说，朝鲜单靠本国科学家取得技术进步是令人难以置信的。
据英国《每日快报》网站9月10日报道，一名政府官员表示：“朝鲜科学家确有一定能力，但他们显然不完全是在封闭状态下开展工作的。”
外交部的另一名消息人士称：“说他们完全靠自己的努力做到了这一点超出可信范围。”
伊朗位居涉嫌以某种形式向朝鲜提供帮助的国家名单之首，俄罗斯也有嫌疑。
英国外交大臣鲍里斯·约翰逊此前在回答议员关于朝鲜危机的提问时也暗示外交部感到忧虑。
约翰逊说：“目前正在调查这个国家到底是怎样取得这一技术飞跃的。我们正探究目前和曾经拥有核武器的一些国家是否或无意或有意在这中间发挥作用。”
在朝鲜上周进行了第六次、同时也是爆炸威力最大的核武器试验后，人们对于发生第三次世界大战的担忧日益增加。
另据俄罗斯卫星通讯社9月11日报道，俄罗斯联邦委员会国防与安全委员会第一副主席弗朗茨·克林采维奇表示，英国没有证据表明伊朗参与朝鲜核项目，唯一能将两国联系起来的是它们都被列入美国制裁名单。
报道称，英国政府担心，伊朗可能向朝鲜核项目提供了秘密支持。《星期日电讯报》援引消息人士的话称，英国政府认为，朝鲜科学家独立在核项目实施中取得进步的说法是不可信的。该报道指出，伊朗在涉嫌提供帮助的国家名单中位居首位。
克林采维奇指出：“这是彻头彻尾的阴谋理论。显然此类结论建立在什么基础上——伊朗的反美立场和它拥有的技术。仅此而已，没有任何线索，并且完全缺乏具体证据。”
又据韩联社9月10日报道，联合国的一个专家小组表示，朝鲜涉嫌违反联合国安理会决议在化学武器和弹道导弹研制方面与叙利亚合作。
这个由八名成员组成的专家小组负责监督对朝制裁的执行情况，该小组9月9日在网上发布长达111页的报告作出上述表态。
专家小组称，它正调查朝鲜和叙利亚之间“据传闻的违禁化学武器、弹道导弹和常规军备合作”，包括叙利亚“飞毛腿”导弹计划及该国防空导弹系统维护与修理方面的活动。
专家小组还正调查被列入黑名单的朝鲜机构和个人是否依然在叙利亚开展活动。
报告说：“两个（联合国）成员国拦下了运往叙利亚的货物，另一个成员国告诉本小组，有理由认为那些货物是朝鲜矿业贸易发展公司与叙利亚所签合同的一部分。”
报道称，朝鲜矿业贸易发展公司是朝鲜主要军火商，也是弹道导弹和常规武器相关商品和设备的主要出口商。
报告说，“货物的收件人是被欧盟和美国认定为幌子公司的叙利亚科学研究中心”，并指出专家小组已确认叙利亚科学研究中心此前曾与朝鲜矿业贸易发展公司有过违禁物品交易。
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