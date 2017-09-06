澳生态学家建议捕杀食用袋鼠以控制数量

据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚生态学家近日指出，澳大利亚人需要选择性地捕杀并使用袋鼠，来控制袋鼠的数量并保护其他物种与植被。
阿德莱德大学副教授大卫·帕顿认为，在澳大利亚的某些地区需要捕杀袋鼠，并鼓励食用袋鼠肉以确保死去的袋鼠不会被浪费。他表示，应以人道的方式宰杀这些动物，合理地利用这些死去的动物，而不是让它们的尸体只能在围场里腐烂。
帕顿在巴罗莎山谷的珊迪溪保护区进行了一系列的围栏灌木林长期实验，他发现由于防止了袋鼠的进入，这片保护区的植被恢复非常迅速，并为当地的鸟类提供了更多的生存空间。帕顿解释说，如果人们不去减少袋鼠的数量，结果只能是我们会失去更多的生物种类，这种做法并不是鼓励捕猎者肆意地捕杀袋鼠，但由于袋鼠数量的庞大而且人们又不愿意去猎杀它们，最终只会带来更大的生态损害。
据南澳大利亚州环境、水和自然资源部估计，在商业收获区约有470万袋鼠，占据了南澳州农村的大部分地区。该部门区域总监布伦顿·格雷尔确认，在洛夫蒂山附近正在实施一项限量捕杀袋鼠的计划。据他所述，根据澳大利亚《国家公园和野生动物保护法》，我们可以对公园采取措施以遏制袋鼠数量，并依法对袋鼠的尸体进行销毁或利用。同时，格雷尔也向社会保证这些袋鼠将被处以人道的方式进行猎杀。
然而南澳州动物权益组织则反对袋鼠的批量捕杀行为，并提出是否可以通过非致命的手段来遏制袋鼠不断上涨的数量。该组织发言人萨莉·萨顿表示，最好的办法就是批量转移袋鼠。南澳州议员汤姆·凯尼恩也对过量的袋鼠报以担忧，并认为捕杀是最坏的解决方案。
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