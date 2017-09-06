研究称全球变暖致飓风更强更频繁

外媒称，德国波茨坦气候影响研究所所长约阿希姆·舍尔恩胡伯7日在柏林表示：“学术界有足够的证据证明，飓风风力越来越强，与气候变化有关。”他警告说，这还只是一个开始，“如果我们不落实巴黎气候协定，这样的事件会成为新常态”。
据德国之声电台网站9月8日报道，该研究所的学者安德斯·莱韦尔曼也认为，极端天气的强度将增加。他说，尽管无法确认飓风“艾尔玛”、“哈维”等个别现象与气候变化存在直接关联，“过去也有强飓风”，但明确的是地球变暖使更多能量和湿度进入大气层。
莱韦尔曼表示，湿度的增加可以通过强降雨来释放，比如今年在南亚造成严重洪水的雨季。飓风的能量则来自水体表面。“当大气变暖，海洋变暖，飓风就从中获得毁灭性的力量。”
加拿大《环球邮报》网站9月8日发表文章探讨飓风是怎样形成的？
1.飓风是什么？
飓风是一个被称为热带气旋的风暴家族成员——风暴围绕一个低压中心快速转动，产生暴雨和强风。如果其中一个风暴的最高风速持续达到每小时119公里，并且出现在大西洋或北太平洋东部，那么它就是一场飓风（发生在北太平洋西部的类似风暴称为台风）。萨菲尔-辛普森飓风分级体系将飓风分为一至五级，五级飓风代表风速大于每小时252公里的飓风，没有风速上限。任何三级及以上的飓风都是一场“严重”的飓风。
2.飓风怎样造成破坏？
飓风能够以三种主要方式造成破坏：风、雨和风暴潮。8月底给美国休斯敦及其周边地区带来严重损失的“哈维”飓风事实上是通过在城市上空徘徊，并且向其“倾倒”下数万亿加仑的雨水造成破坏的。2012年，虽然飓风“桑迪”在袭击纽约州和新泽西州时已经减弱为后热带气旋，但是风暴潮在这些州造成了巨大的破坏。普林斯顿大学的气候学家加布里埃尔·韦基将之比作来自海洋的一面“水墙”的现象是由一系列因素导致的，其中包括将水推向海岸的巨大风力。
3.如何预测飓风的路径——如何做到准确？
美国国家海洋和大气管理局的气象学者汤姆·克努森说，飓风的路径较之其强度更容易预测，后者往往更不规律，变数更大。每年，飓风追踪水平都有所提高。追踪的效力取决于采用谁的模型：2012年欧洲中期数值预报中心预测，飓风“桑迪”将转向新泽西州，而美国国家气象局却没有预测到这一结果。
4.气候变化使飓风变得更强还是更频繁？
这是一个棘手问题，因为现代飓风科学只能追溯到气象卫星的诞生，仅有数十年历史。气候变暖必定会导致海平面温度上升，这可能会更规律地延长飓风季节。今天，用于研究大气层表现的全球气候模式通常不能提供很多关于飓风的明确内容。加拿大气候模拟与分析中心的内森·吉勒特表示：“随着我们未来能够实现更高的分辨率，我们将能够在我们的模型中使飓风得到更好的表现。”更加确定的是，气候变化将意味着飓风带来的降雨量增加，以及因为海平面上升将给沿海岸线地区带来更严重的风暴潮。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost