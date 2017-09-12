人民币飙升对中国经济是“双刃剑”

美媒称，人民币近期的大幅上涨不仅让华尔街措手不及，也会让中国应对经济放缓与推进市场全球化的双重努力变得更加复杂。
据美国《华尔街日报》网站9月8日文章，人民币本周升至16个月来最高水平，今年对美元累计上涨7%，绰绰有余地抵消了去年的全部跌幅。
交易员和分析师将人民币走势的转变归因于美元走软，以及中国央行通过调整后的一个机制加强了对人民币的控制。这个机制降低了人民币的贬值预期，并促使那些囤积美元的公司将美元兑换成人民币。
最近几个交易日，投资者往往将人民币推升至高于中国央行中间价的水平，这种现象对于过去一年常常贬值的人民币来说实属罕见。在作为境外人民币交易中心的香港，人民币银行存款增加表明个人储户越来越愿意持有人民币，而不是将其换成外币。中国央行一位官员说，市场预期在这里起了作用。
但近期人民币上涨对中国来说代价不菲。长期以来推动人民币自由化的进程因此放慢，对出境资金的管控也更加严格。虽然这些措施遏制了资本外流，但也抑制了海外市场对中国资产的需求，使中国吸引外国投资者购买中国股票和债券的努力遭受挫折。7日发布的官方数据显示，8月份中国外汇储备为3.092万亿美元，为连续第七个月增长。
人民币升值也给中国制造商带来压力，将导致中国商品在海外市场变得昂贵。
对于已经受到私人投资和消费低迷困扰的中国经济而言，中国企业面临的这种压力不是一个好兆头。过去几个月，出口是帮助中国经济维持增长势头的少数亮点之一。经济学家称，中国经济能够维持增长势头，至少在一定程度上得益于过去一年左右的人民币贬值，这给中国出口商在海外市场上带来了价格优势。
人民币近期的涨势已经让出口承受压力。中国大部分跨境贸易以美元结算。官方数据显示，中国7月份商品出口同比增幅从前一个月的11.3%降至7.2%。
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