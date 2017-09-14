疑因收到假钱，澳女子疯狂辱骂超市亚裔员工“是条狗”

近日，一名墨尔本女子因为一点摩擦，大肆辱骂店内亚裔员工，词语间充斥着种族歧视，不断骂着“你是狗，你就是大狗，你们就是互相X的狗”！让人发指。
据今日悉尼12日报道， 墨尔本当地女子在亚洲超市内买东西，在结账时，她声称自己收到了假钱。因为这个原因，她开始肆意大骂亚裔员工，并辱骂店员“是条狗”。
视频中我们可以看到，这名女子手里拿着购物小票和5澳元的纸币。在视频刚开始录制的时候这名女子就已经在骂人，而且持续了足足3分多钟。她不停骂：“你就是狗，你是大狗！知道什么是三合会（黑帮组织）吗？老娘就是！我是三合会！你呢？你就是屎！”
从这名女子激烈的言辞中可以听出，她在指责店员给她假钱。
期间，受辱店员一言不发。眼见亚裔店员不还嘴，该女子更加嚣张，直接按起了收银台的铃铛，然后唱起了歌继续侮辱店员。一边骂一边唱道“你是狗，你是大狗，你们是互相X的狗！你们居然在我家（应是指澳大利亚）拍我，你在侵犯我的隐私！”
随后又一边辱骂，一边做出粗鲁的手势，还附加一句“再用中文骂你一遍”！
后来，有一个中东样貌的员工/消费者路过，将她推开。这名女子再次发狂，怒叫“不要碰我，你离我远点！滚出去！”最后，这名女子一边骂人一边走出商店，临走时还撕坏了便利店的欢迎牌。
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