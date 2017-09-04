外星生命搜索项目收到神秘信号

英媒称，参与投资高达1亿美元的寻找外星生命项目的科学家，已探测到距离地球30亿光年的一个星系发射的15个神秘信号。
据英国《每日邮报》网站8月30日报道，这些信号被称为快速射电暴（FRB），是“复发源”（已知首个重复发出FRB信号的源头）新发出的一组无线电辐射信号。
“突破倾听”项目的专家称，这一发现已证实“复发源”处于新的活动状态，而且是首次在高频段探测到FRB。
该项目获得了马克·扎克伯格、斯蒂芬·霍金及俄罗斯亿万富翁尤里·米尔纳的资助。项目一直在使用美国西弗吉尼亚州的绿岸射电望远镜、加利福尼亚州利克天文台的自动化行星搜寻望远镜以及澳大利亚的帕克斯射电望远镜收集数据。
尽管目前尚不清楚这新探测到的15个FRB信号是外星智慧生命存在的一种迹象，还是源于遥远宇宙的一种自然现象，但科学家已确认早在地球出现多细胞生命体以前，这些无线电辐射信号就已从其所在的星系发出。
这些信号的源头被称为FRB121102，它是首个被精确定位的FRB。科学家在2016年的一项研究中，追踪到FRB121102来自于距地球30亿光年的一个矮星系。此后，它就被准确地定位下来。当矮星系发出这15个FRB信号时，整个太阳系的年龄仅有20亿岁。
由加利福尼亚大学伯克利分校博士后研究员维沙尔·加贾尔领导的团队上周末发现了这些新的FRB信号。在5小时内，他们积累了400TB的相关数据。
“突破倾听”项目称，研究人员对4.0至8.0GHz的整个频段进行了观察，以寻找这一宽阔频率范围内的信号。
该研究团队撰文称：“周六，8月26日协调世界时13点51分44秒，我们使用绿岸射电望远镜C波段接收机的数字后端，来观察大名鼎鼎的快速射电暴复发源FRB121102。”
新的研究报告称，来自遥远星系的神秘信号或许表明，距离地球数十亿光年的地方存在着深空探测者。
美国哈佛-史密森天体物理学中心的研究人员声称，通过将太阳光照射在地球表面两倍大的地方，一台太阳能发射机就足以产生让遥远的观察者“看得见的”能量。水冷却系统可以让这一庞大的装置经受住高温。
研究人员认为，就这么巨大的能量而言，最合理的用途是驱动星际光帆。光帆将依赖于发射机发出的稳定光束。
这些光束会一直指向光帆，但地球观察者看到的将是极短的闪光，因为光帆、主行星、恒星和整个星系相对于我们地球都在移动。这将导致光束在掠过天际时，仅指向地球很短的时间。
科学家已就这一现象提出各种解释，其中包括快速旋转中子星的大爆发和深空探测者发射的能量源。但目前而言，这些FRB信号的产生机制仍是一个谜。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost