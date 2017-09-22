习武22年的华裔小伙暴打美国俩抢匪：匪徒边跑边喊“中国功夫真厉害”

福州小伙陈香勇在美国为餐馆送外卖途中，曾有歹徒看他个头小，试图抢劫。不过，抢匪没料到这名华裔外卖郎从15岁起开始练习散打，已习武22年，更是2014年美国国际武术公开赛散打冠军。陈香勇两三下，就把抢匪打得落荒而逃。
据美国《世界日报》报道，今年37岁的陈香勇来自福州长乐市鹤上镇，他表示，从小看到电视里精彩的武打片，就产生习武念头，15岁起就在家乡武馆学习散打和少林棍基本功和套路，之后随着对功夫的兴趣不断加深，还练习太极、双截棍等。
2002年陈香勇赴美，为了生存并没有时间有规律地练功，在餐馆打工、送餐途中也曾碰上歹徒，那时候散打功底就发挥作用，几招下来就把对方打跑。
他指出，当时在地铁站内被抢，一名西语裔和一名非洲裔冲过来，拽起他的四肢，试图抢走他的钱包。尽管以一打二，陈香勇凭借着武术功底挣脱对方包围，也保住了钱包，“那两人逃走时还大叫着‘中国功夫真厉害’！”
随着在美国生活逐步稳定，陈香勇开始系统性训练，参加了2014年的美国国际武术公开赛，获得散打、双截棍冠军。之后拜世界武术搏击联盟主席、“心意道”创始人李泰良为师。
陈香勇说，练武比工作更累，早晚苦练、双脚脚底都长了水泡，皮外伤更是常有的事。“虽然练武苦，还得在餐馆每天工作12小时，但练武对身体好，这样工作起来也更有劲了。”
尽管目前在餐馆工作，陈香勇表示，仍梦想开个武馆，“练武可以强身健体，延年益寿，我希望中国武术能发扬光大”。
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