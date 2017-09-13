奔驰推首款氢燃料电池混合动力车

据奔驰公司介绍，这款预生产车型是世界上首款利用锂电池作为额外能量来源的燃料电池电动汽车，可使用插电技术方便地进行充电。这一可以量产的车型主要优势在于充电时间短，续航里程长，且氢燃料电池产生的唯一废气就是水蒸气。
该车载有4.4公斤氢燃料，最大续航里程可达437公里。大容量锂电池可额外提供近50公里里程所需的能源。147千瓦的功率可保证驾驶过程中的动力性能。
在实际操作中，这款车可开启混动模式、燃料电池模式以及电池模式。在混动模式下，汽车从氢燃料电池和锂电池获得动力，两种能源的优势以智能方式得到最大发挥。而当驾驶人想要预留锂电池电量以备特定驾驶需要时，就可以开启燃料电池模式，仅使用氢燃料电池提供能源。在电池模式下，车辆则完全由高压电池提供能源，燃料电池系统停止工作，这种模式适合短途驾驶。
该车可使用插电技术从外部进行充电，既可在家用电源插头上充电，也可壁挂式充电，还可以在公共充电站充电。充满电用时约1.5小时。氢气装在两个碳纤维储气罐中，可在3分钟之内加满。
氢燃料电池车具有清洁、续航里程长、加氢方便等优势，但氢燃料电池作为动力与传统动力系统相比仍然比较昂贵。业界人士认为，用插电式混合动力技术降低成本和技术难度不失为新的解决方案。
第67届法兰克福车展将于9月14日至24日举行。法兰克福车展每两年举办一届，与巴黎车展、东京车展、日内瓦车展和北美车展并称为全球五大车展。
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