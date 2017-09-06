中方回应安理会对朝新制裁：朝核须和平解决

据共同社9月12日报道，联合国安理会为应对朝鲜第六次核试验通过了一项决议。中国外交部发言人耿爽强调，该决议呼吁“以外交和政治方式和平解决问题”。
耿爽说：“半岛问题必须和平解决，军事解决没有出路，中方决不允许半岛生战生乱。”
据俄新社9月12日报道，中国外交部发言人耿爽表示，在联合国安理会通过加强对朝制裁的新决议后，中国呼吁有关各方积极考虑“双暂停”倡议。
此前，俄罗斯和中国建议“双暂停”——美国及其盟友停止在朝鲜半岛地区举行演习，朝鲜停止核与导弹试验。
耿爽说：“中方提出的‘双暂停’倡议和‘双轨并行’思路是解决半岛问题的现实可行出路，我们呼吁有关各方给予积极考虑，同中方一道坚持推动对话协商，为推动半岛无核化进程，实现半岛和平稳定作出努力。”
他表示：“中方希望第2375号决议的内容得到全面、完整执行……要解决半岛问题，有关各方均应承担起应有责任，发挥应有作用，切实采取措施缓和半岛紧张局势，重启对话谈判。”
耿爽指出，美国在韩国部署“萨德”反导系统冲击了各方在半岛问题上的信任与合作，既无助于推进半岛无核化，也不利于维护半岛长远稳定。他强调，中国反对这一举措，因为它严重损害中国和本地区其他国家的战略安全。
他认为，美国、韩国等方面应避免采取使局势进一步复杂化的行动，朝鲜应遵守联合国安理会决议，尊重国际社会普遍呼声，不再继续推进核导开发。
据路透社9月11日报道，中国常驻联合国代表刘结一呼吁朝鲜“认真看待国际社会的期待和意愿”，停止发展核武器与弹道导弹，并呼吁各方保持“头脑冷静”、不要激化紧张形势。
刘结一指出，相关各方应当“尽早”继续谈判。为了启动谈判，中国与俄罗斯提议：一方面朝鲜暂停核武与弹道导弹试验，另一方面美韩也暂停军演。
据俄新社9月12日报道，俄常驻联合国代表瓦西里·涅边贾表示，俄坚决要求联合国安理会审议莫斯科和北京关于调解朝鲜问题的倡议。
他在联合国安理会批准针对朝鲜的新决议之后说：“能消弭来自朝鲜半岛密集威胁的不是新制裁，唯有政治手段。中俄两国倡议的正是这种方式：共同提出了逐步推进问题解决的‘路线图’。”
据俄新社9月12日报道，俄不接受朝鲜谋求核大国地位，俄常驻联合国代表涅边贾在联合国安理会就朝鲜问题新决议投票后作出上述表态。
涅边贾说：“俄不接受朝鲜谋求核大国地位，支持联合国安理会要求平壤为实现半岛无核化停止核计划的所有决议。”
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