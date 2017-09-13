新加坡总统哈莉玛住“经适房”不住总统府

新加坡历史上第八位总统今天诞生了，她是前国会议长哈莉玛。哈莉玛也是全世界少有的住在经济适用房里的总统。
今天是总统选举提名日。唯一获得总统候选人参选资格证书的前国会议长哈莉玛，顺利当选总统。她也是新加坡47年来首位马来族总统，也是新加坡首位女总统。
新加坡总理公署表示，哈莉玛将在明天傍晚6点于总统府宣誓就职，成为新加坡第八位总统。
新加坡总理李显龙已经致电恭贺哈莉玛当选新加坡第八位总统。
哈莉玛背景
63岁的哈莉玛1978年从新加坡大学法律系毕业后就加入职工总会，后来还升任助理秘书长。哈莉玛2001年从政，获选为裕廊集选区议员。她在正式辞去议员职务之前，是马西岭-油池集选区议员。
除了国会议长，哈莉玛也曾经担任过社会发展、青年及体育部的政务部长。
哈莉玛曾经表示， 虽然曾是人民行动党议员，但这并不影响她的独立性和判断能力。她认为，更重要的是把人民的利益摆在先，才能成为一名好总统。
住在经济适用房的总统
新加坡的“经济适用房”在新加坡的名字为“政府组屋”，简称“组屋”。
组屋是由新加坡建屋发展局开发的，旨在为民众提供负担得起的住宅。新加坡总理李显龙曾表示，即使是月薪1000新元的民众，政府都能帮助他拥有自己的组屋。
目前，新加坡人口的80%住在这种经济适用房里。
哈莉玛上个月在宣布参加总统竞选时表示，如果当选总统，除非有保安上的考量，不然她将继续住在政府组屋里。
她说：“我想不出为什么不能住在组屋，但我需要听取建议看这是否可行，毕竟我不只是为自己和家人想，也要为国家想，看有哪些保安的考量，这需要听取建议。”
30多年前，为方便家人互相照顾，哈莉玛和丈夫买了新加坡义顺的五房式组屋，并为母亲和姐姐买了隔壁的四房式组屋，敲掉中间隔墙后成为特大型组屋。哈莉玛育有5名孩子，其中3人已成家搬出去，目前与2名孩子同住。
哈莉玛直言：“住组屋没甚么不好，住组屋享有很棒的生活素质。
哈莉玛接受报章专访时，也对邻居赞不绝口，她当议员及议长时，邻居完全尊重她的私人空间，而有好邻居是她喜欢住组屋的原因之一。
“组屋有一级棒的环境，一切都这么靠近，东西用完了就到楼下买，巴刹都这么靠近。要去综合诊疗所、医院、地铁站，走路就到了。这就是优质的生活，住在组屋享有很棒的生活素质。”
《海峡时报》7日报道称，哈莉玛出身贫寒，她父亲是个守门人，在她8岁那年去世，留下哈莉玛和她的母亲及四个哥哥姐姐。她母亲靠卖马来菜饭谋生，哈莉玛总是在日出前就起床给母亲帮忙，然后再去上学。她一边在学校学习，一边擦桌子洗盘子，还常常付不出学费。
《海峡时报》称，从政多年，哈莉玛依旧住在自己1983年搬入的政府组屋中，并且希望自己当选总统后仍能住在那里，因为80%的新加坡人都住在类似的政府组屋里。她和家人至今都自己做家务，因担忧不平等问题不愿雇请帮佣。
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