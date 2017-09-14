莫斯科地铁开通支付宝购票吸引中国游客





俄媒称，在莫斯科中央环线上5个站点9月10日启动了支付宝购票新试点项目，这将使莫斯科中央环线更受中国游客的青睐。





据俄罗斯莫斯科城市新闻网（Mskagency）9月10日报道，“如今，莫斯科中央环线卢日尼基站已经启用了支付宝购票。目前该项目涵盖中央环线的5个站点：卢日尼基站、伊兹迈洛沃站、商务中心站、火车头站和加加林广场站。”莫斯科地铁第一副总裁罗曼·拉特波夫介绍。





报道援引莫斯科地铁新闻处发布的消息称，为方便中国乘客购票，中央环线购票窗口贴有中文提示，收费口还装有专用PIN-Pad设备，可以生成并打印支付所需的二维码。





据报道，2016年，到莫斯科旅行的中国游客数量超过130万，今年人数还将继续增长。为了吸引中国游客，莫斯科地铁提供支付宝购票服务，首期5个地铁站试点主要集中在去年新建的莫斯科中央环线上。预计明年，莫斯科所有地铁站将支持支付宝购票。莫斯科地铁第一副总裁罗曼·拉蒂波夫说，为方便游客，莫斯科地铁会全力以赴！





报道称，共有两类票种可供中国乘客选择：按次计费票和24小时不限次票。乘客支付所选票种的步骤为：先使用支付宝App扫描票据上的二维码，支付后即可获得车票。





据参考消息网-出海记记者了解，莫斯科中央环线是位于莫斯科市区范围内的一条环形铁路，2016年9月10日正式通车，铁路全长54公里。其购票系统部分与地铁共用，一些站点还设有地铁换乘通道。





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