大众宣布2030年全部车型将电动化 法媒：为摆脱“柴油门”丑闻

法媒称，为进一步改善因“柴油门”丑闻而受损的形象，德国大众汽车公司11日在法兰克福车展开幕前夕宣布，计划到2030年将该公司的所有车型电动化。
据法新社德国法兰克福9月11日报道，该公司在一份声明中称，到2030年，大众汽车将“为旗下约300种车型的每一种推出至少一款电动车”。
这家总部位于德国沃尔夫斯堡的汽车集团拥有12个品牌，包括大众、西雅特、斯柯达、奥迪、宾利和兰博基尼。此外，它还拥有生产卡车和大巴的曼恩商用车辆公司、斯堪尼亚公司和杜卡迪摩托车公司。
大众汽车估计，到2025年，该公司高达四分之一（约300万辆）的新车可能完全由电池驱动。
大众汽车首席执行官马蒂亚斯·米勒说，公司宣布的上述消息今后将成为“衡量我们自身业绩的准绳”。
2015年，大众汽车承认操纵了尾气检测，在全球范围内共涉及1100万辆车。随后米勒走马上任，以挽救危局。
2016年11月，大众汽车宣布了其雄心勃勃的计划：到2025年成为全球最大的电动汽车制造商，并裁员3万名，以腾出资金投入新技术的研发。
它11日公布的消息则更进一步，承诺到2025年推出80款新型电动车，其中50款为纯电动汽车，30款为混合动力汽车。
大众汽车还称，该公司将投入约200亿欧元，用于新车型开发、工厂升级、员工培训、充电设施以及电池技术和生产。
但大众汽车尚未完全放弃内燃机，该公司强调了其最新一代柴油发动机的清洁性，并暗示未来车辆可能由可再生合成燃料驱动。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost