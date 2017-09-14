安倍访印提升双方战略伙伴关系

据共同社9月12日报道，日本内阁官房长官菅义伟12日在一个记者会上说：“此访将使（安倍）以更大的步伐迈入新的日印关系时代，并构想出加强我国与印度关系的办法。”
报道称，本次会谈将是两位领导人在莫迪于2014年5月掌权以来的第十次面对面会谈，此前两位领导人最近一次会面是7月在德国汉堡举行的二十国集团首脑会议的间歇。
日本和印度的防务关系日前得到加强，东京参加了7月在印度洋举行的三国海上演习——参演的还有美国海军，如何加强日印双边防务和海上安全合作预计将在议程表上居于突出位置。
日本政府官员说，安倍和莫迪预计同样会就朝鲜问题交换看法。
报道称，安倍本次访印的另一个亮点将是一个高速铁路项目的破土动工仪式。预计这条铁路将利用日本的“新干线”子弹头列车技术，把印度西部城市艾哈迈达巴德和孟买连接起来，艾哈迈达巴德位于莫迪的故乡——古吉拉特邦。
印度计划在2023年建成这条500公里长的铁路并投入运营，此外，安倍还谋求让印度的其他铁路系统采用日本技术。
另据《印度时报》网站9月12日报道，在日本首相安倍晋三本周访问印度之际，印度和日本将寻求进一步加强在防务方面的合作。
报道称，印度从日本购买侦察飞机的谈判正在进行之中，两国还寻求在印度东北地区发展基础设施方面加强合作。谈判受到价格和技术转让问题的困扰，印度外交部的高级官员们未涉及谈判细节，但表示防务合作仍将是两国合作的一个重要领域。
安倍将于13日开始访问印度，他和莫迪将在古吉拉特邦首府甘地讷格尔举行第十二次印日首脑年度会晤，这将是莫迪同安倍之间的第四次首脑会晤。
印度外交部在一项声明中说：“两位领导人将在印日特别战略和全球伙伴关系的框架下对近期印度和日本之间在多层次合作方面所取得的进展进行评估，并确定未来的方向。”
访问期间，安倍将出席孟买-艾哈迈达巴德高速铁路的破土动工仪式，这是印度和日本之间的一个旗舰合作项目，它标志着子弹头列车计划的启动。
除参加一个企业论坛之外，两位领导人还将参观甘地讷格尔的丹迪库蒂尔博物馆，该博物馆展示了圣雄甘地的生平事迹。
在回答有关自印日民用核合作协定于今年7月生效以来是否有什么项目启动的问题时，印度外交部官员说，双方还需要开始对如何推动印度的民用核项目发展的问题进行讨论。
于2016年11月签署的这一核协定预计将帮助外国商家利用日本设备在印度建造核电站。
在回答有关“亚非增长走廊”的问题时，印度外交部的官员说，谈判正在进行，印度寻求与日本在第三国合作。这一倡议不仅在印度和日本之间讨论，还在与其他国家进行讨论。
“亚非增长走廊”是印度和日本政府于今年5月达成的一项经济合作协议。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost