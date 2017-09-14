传谷歌下周推出“印度专属移动支付”服务，“下一个十亿用户”瞄准东南亚

据印度新闻网站The Ken报道，谷歌正将重点放在印度，计划最早在下周推出本地化数字支付服务。
报道称，谷歌的Tez（意思是“在印度快速发展”）将在谷歌钱包或Android支付等现有产品之外，提供一套全面的支付方式。Tez可以支持统一支付接口（UPI，已获得政府支持）和其他消费支付服务，包括Paytm和MobiKwik。
等它上线后，显然将成为一款专用的App程序。对此消息谷歌拒绝置评。
这是一个大事件，因为谷歌此前从未在美国以外地区大举进入支付领域，尽管该公司在印度消费者心目中有着很强的存在感，然而，来自该国的收入不能记录在谷歌美国公司的账面上。
此外，还有不少东西值得看好。除了快速增长的互联网用户和手机的销售量使得印度成为世界第二大智能手机市场，到2020年，该国每年的数字支付规模将蹿升至5000亿美元，以上预测来自BCG和谷歌的报告。
这种潜力已经吸引了像Flipkart、WhatsApp和TrueCaller之类的高科技公司正在进入或已经进入这一发展空间。但是，一款更为完善的产品，再加上消费者服务和安卓（印度的智能手机操作系统），可以让谷歌占得先机。
除了信息源所提供的消息，The ken网站还挖掘到一些政府备案文件，表明谷歌确实计划在印度发布一款名为Tez的产品。此外，有趣的是，搜索巨头似乎也在谋划国际扩张，因为Tez商标至少已在印度尼西亚和菲律宾注册成功。
谷歌已经耗费了大量资源在印度发展服务，最近又通过“下一个十亿用户”（NBU）计划向东南亚拓展，其中包括在公车站点或火车站提供免费Wi-Fi、提供YouTube数据优化版本，以及为有能力支付使用费的设备提供Android One和Android Go操作系统。同时，该公司也在印度和新加坡网络人才，发展NBU团队，强化当地的技术力量。
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