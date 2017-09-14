澳大利亚已收缴非法枪械2.6万支 逾期不交者将遭严惩

据英国广播公司9月8日报道，近期，澳大利亚正在展开全国枪支“大赦”。自1996年澳大利亚发生恶性持枪杀人事件以来，澳大利亚人在这次全国枪支“大赦”中上交了近2.6万支枪。
这次枪支“大赦”从7月1日开始，目的是协助对抗日益严峻的恐怖主义威胁，并且管控流入该国的枪械。
报道称，在澳大利亚拥有未登记的枪械是违法的。
如果澳大利亚居民在这段特赦期结束后，被发现拥有未经登记的枪械而被捕，最高可能会被罚款达28万澳元或被判最高14年监禁。
目前的大赦期将持续到9月30日，这意味着居民在这3个月的特赦期内缴交枪械，将不会被审查或审问。
澳大利亚司法部长迈克尔·基南称，枪支上缴行动迄今为止“不错的结果”将使这个国家更安全。
澳警方估计，现在澳大利亚国内约有26万支非法枪械，其中一些被用于有组织的犯罪，另一些则被用于最近发生的恐怖袭击事件。
基南列举了曼·哈龙·莫尼斯的例子。他涉嫌在2014年在悉尼一咖啡厅劫持人质。他当时使用的是上世纪50年代流入澳大利亚的一支未登记的双管猎枪。
报道称，在塔斯马尼亚州亚瑟港发生35人被射杀致死的惨剧后，澳大利亚人在1996年和1997年共上交了643，726支枪械。
该事件还导致澳大利亚禁止居民拥有半自动和自动武器。
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