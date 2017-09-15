“慰安妇”史料申遗成功在即 日本又威胁将“采取行动”

台媒称，中国大陆、韩国等来自8个国家和地区的民间团体2016年共同向联合国教科文组织申报“慰安妇”史料，这项申遗史料很可能即将在下月审查通过，正式入选。然而，日本国内反对负担联合国教科文组织经费的抗议声浪也越来越大，如果“慰安妇”史料成功入列联合国教科文组织的“世界记忆遗产”，势必又将挑起争议。
据台湾中时电子报9月14日援引日本《产经新闻》报道称，针对民间团体下月可能成功推动“慰安妇”史料入选联合国“世界记忆遗产”一事，日本官房长菅义伟获悉后表示，日本政府会持续关注联合国动向，并表示将“坚持立场”并采取行动。
报道称，“慰安妇”是二战期间，日本民间强制征召各国女性为日军提供性服务的受害女性，这些招募对象来自中国大陆、台湾地区、韩国、菲律宾、马来西亚等地。随着日本战败以后，中国大陆、韩国等地的慰安妇陆续向日本政府提出诉讼，并要求道歉。
报道称，早在2015年，大陆申请的《南京大屠杀档案》被成功列入“世界记忆名录”。当时日本政府就向联合国教科文组织提出建议，希望能够修改申遗的制度和流程，因此联合国即将在下月订出新的审查流程，然后在2018年开始实施，但是在此之前，“慰安妇”史料列入“世界记忆遗产”的部分，则将按照原本的流程进行审查，预计下月就能申请成功。日本的民间团体再抗议、反对日本政府再负担联合国教科文组织的研究经费。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost