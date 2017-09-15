中国消费者信心指数创历年第二高：“90后”是推手

英媒称，最新数据显示，8月份中国消费者信心指数创下历年来的第二高，而推手正是“90后”的年轻消费者。
据英国《金融时报》网站9月15日报道，《金融时报投资参考（FTCR）》最近出版8月份中国消费者信心指数，达74.6，为历年调查的第二高。仔细分析不同年龄段的信心程度，强烈的增长动能事实上来自于18到24岁的“90后”。
报道称，18到24岁在该调查中被列为最年轻的调查群体，但他们对整体经济、家庭收入、可支配所得的信心增长速度，甚至快于年纪最长的调查群体（指35岁以上）。2013年，最年轻与最年长群体的消费者信心指数差距只有4.1，但从最新数据来看，两者的差距已拉开到9.2。
报道称，FTCR分析背后原因，认为“90后”年轻人出生于中国经济高速增长时期，和上一代相比，能够自由选择工作、购物，拥有更多经济上的选择。
其次，科技力量也是信心增长的推力。例如阿里巴巴和腾讯开发的各种工具，主宰了城市经济的进展。
再者，整体消费信心水平提升和去年经济趋稳、房价暴涨也相关。虽然身为最年轻的调查群体，18到24岁的年轻消费者却同样受到房价暴涨的刺激而提升消费信心。根据FTCR最新一季的家庭调查，在18到24岁群体中，85％的受访者其家里至少有一套房，26.6％的人则是家里有超过一套房。
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