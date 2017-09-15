担心顶尖技术流失 美议员推立法阻碍中国投资美企业

美媒称，在美国议员和五角大楼担心中国对新兴技术的投资之际，美国国会正在考虑立法以堵住监管漏洞。
据美国《防务新闻》周刊网站9月11日报道称，美国参议院共和党二号人物——约翰·科宁议员正准备提交一份议案，以升级和扩大外国在美投资委员会的监管权限。该委员会是一个具有保密性质的跨政府部门机构，负责监管美国经济中的外资，以维护国家安全。
报道称，中国已能通过投资新兴技术，以绕开该委员会的监管，而这些新兴技术很可能对军方至关重要。五角大楼一份尚未公开的报告详细阐述了这一趋势，并指出它给美国的经济和国家安全敲响了警钟。与此同时，美国参议院军事委员会已提交2018年防御政策预算案，以文字的形式要求美国防长、国务卿和财长制订计划以更好地监管对美国国家安全造成潜在影响的外国投资。
报道称，参议院军事委员会和科宁议员提交的议案都未点名任何国家，但科宁强调中国是“最积极的”。在这些议案提交之际，外界越来越质疑白宫是否将兑现美国总统特朗普的贸易保护主义和“美国优先”的竞选口号，以及这是否会对美国防务公司造成冲击，因为这些公司依赖对海外市场的出口。不少美国防务公司通过海外销售来维持生产线运转以及降低国内成本。
报道称，北京通过实施《中国制造2025》规划令西方企业感到震惊。该规划旨在用国家资金将中国转型为在半导体、机器人、智能传感器、航空航天及其他技术领域的超级技术大国。
报道称，外界担心美国的科技发明可能会助推中国制造业的崛起。美国荣鼎咨询公司的报告显示，2016年中国对美国企业的并购及对美国进行新业务和扩张的投资飙升至460亿美元，是其2015年在美投资纪录的三倍以上。
五角大楼的报告警告称，中国正在利用美国开放市场的有利条件，低调地投资美国企业，完全旨在缩小与美国的技术差距。目前，尚不清楚这一战术的涉及范围，但据称中国企业向美国的技术初创企业提供种子资金，这令中方可以获得其新技术而非控股权。
科宁议员在6月宣布自己的提案时称：“大部分中国希望投资的美国一流技术对我们未来的军事能力至关重要。如果不改变这一趋势，某一天我们可能会看到这些技术会被应用到中国制造的设备中，一旦爆发军事冲突，它们就会被用来对付我们的国家。”
该立法草案将扩大外国在美投资委员会的权限，以评估可以获得美国技术的非控制性交易和海外合营企业。它提出了一个分级体系，对受特别关注的国家着重进行审查——很可能是中国和俄罗斯。
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