中小企业抢搭“一带一路”快车：不上车将来会后悔

美媒称，30岁的何力治是一名得过奖的建筑师。身为何设计建筑设计事务所副董事总经理的他，正在主持家族企业的事务。何设计是设在香港的公司，最初只是一家名不见经传的小设计公司。何力治获得了为马尼拉市打造一个全新中央商务区出谋划策的合同。被命名为“新马尼拉湾”的这个“一带一路”项目将建在通过填海形成的407公顷土地上。
美国《福布斯》双周刊网站9月12日刊登题为《中小企业可能从中国雄心勃勃的“一带一路”项目中受益最大》的报道称，中菲两国领导人在北京举行双边会谈后，这个“智能城市”的设计得到了双方的支持，并在上个月开始了填海造地的工作。最近30年来，由于经济增长不平稳，腐败问题猖獗，再加上贫困问题突出，菲律宾经济陷入停滞状态。中国愿意承担前期费用，这一费用被认为对激活菲律宾经济从而带来向上的社会流动性起着关键作用。
单是填海造地一项工作就需要长达3年时间才能竣工。从初步规划来看，分为七个阶段的这一开发项目的第一阶段可能需要5年时间。至于完成全部的基础设施，据何力治估计，将需要大约30年时间，这些基础设施将包括把人工智能融入这一地区并引入先进的无人驾驶轨道交通系统。
报道称，没有人提到在项目开发的某个阶段有可能出现资金无法到位的问题，不过这种情况的确有可能发生。但何力治对菲律宾的这个项目感到乐观，原因有几个。据何力治说，他预先拿到了一笔总体规划费用，此外还有咨询服务每月带来的固定收入。项目的启动资金是由中国国家开发银行和菲律宾企业提供的。国家开发银行是中国负责为大型基建项目筹资的政策性银行之一。
当被问及中国为东南亚、非洲以及中东地区的“一带一路”项目提供资金会得到什么好处时，何力治说，中国获得的回报是，这为其开启了输出技术、人才和企业的机会之窗。
报道称，“一带一路”倡议长期以来被视为中国政府要施展“软实力”政治影响力的一种方式。与西方越来越严重的贸易保护主义思想形成鲜明对比的是，中国一直在努力发展“21世纪海上丝绸之路”，这会让所有参与方都从中受益。
虽然一些人对中国要将横跨亚洲、欧洲和非洲的经济走廊连接在一起所带来的好处依然存在着疑虑，不过在亚洲基础设施投资银行的金融支持下，相关项目已经启动。
拿新马尼拉湾这个项目来说，一旦填海造地的工作完成，商业信贷机构将会介入，与开发商建立伙伴关系，负责为高楼大厦、购物中心等提供资金支持。
报道称，在香港举行的第二届“一带一路”高峰论坛上，推介的投资项目超过150个，目的是找到相应的服务供应商，并找到商业机构来弥补资金上的缺口。
何力治说：“政策性银行无意投资商业项目。”如此一来，大批中小规模的企业纷纷涉足这一领域。他说：“‘一带一路’将是未来的方向，这一切正在发生。没有跳上这趟车的人将来会感到后悔。”
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