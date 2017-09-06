动物实验显示“三手烟”导致肝损伤和糖尿病

美国科学家通过动物实验发现，通过衣物、家具等接触“三手烟”，会增加实验鼠出现肝损伤和糖尿病等疾病的风险。
吸烟会使烟草残留物沾染在人体和家居物品表面，积累多种毒素，普通清洁剂无法去除这些物质，形成“三手烟”污染。此前已有研究发现，“三手烟”会危害实验鼠免疫系统。
英国《新科学家》杂志最近报道说，美国加利福尼亚大学河边分校研究人员让窗帘、地毯等居室材料接触香烟烟雾，模拟吸烟者家中的情形，然后将这些布料放在实验鼠笼子里。
一个月后，这些实验鼠血液和肝脏里的炎症分子比对照组多出５０％；两个月后，实验鼠的肝脏和脑部出现了细胞损伤；４个月后，实验鼠体内的皮质醇水平比对照组高出４５％，空腹血糖和胰岛素水平高出３０％，这意味着实验鼠的免疫机能下降、糖尿病风险提高。
研究人员在英国《临床科学》杂志上报告说，这一发现可用于向公众宣传“三手烟”危害。如果证实“三手烟”对人体有类似效果，相关的生物标记物分子可用于临床化验。
研究人员认为“三手烟”与吸烟和二手烟一样危险，并特别告诫父母要保护儿童免受伤害，比如只在户外吸烟、换掉吸烟时穿的衣服再陪伴孩子。儿童呼吸速度较快，而且与家具、地毯接触较多，“三手烟”对他们的影响会更大。（新华社）
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