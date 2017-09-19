新零售时代快闪店悄然兴起

在纽约曼哈顿时报广场，一家韩国知名应用程序Line的周边产品专卖店LineFriends十分引人注目。一进店门，超大号布朗熊玩偶赫然站在小店中央，店员热情询问顾客是否需要与玩偶拍照。与传统零售店不同，这家店的经营模式是时下流行的快闪店模式。
所谓“快闪店”，俗称品牌游击店，是一种在商业繁华区设置临时店铺，在较短时间内推广品牌的一种商业模式。
新零售时代，线上线下竞争越发激烈，“得顾客‘垂涎’者得‘天下’”。如何在短期内迅速打响品牌，扩大知名度，了解顾客需求，同时还能有效控制成本？快闪店无疑为商家提供了一条捷径。
纽约大学商学院副教授埃格斯接受记者采访时表示，近年来，快闪店已成为全球零售领域一个重要发展趋势，不仅因为短期运营的快闪店有效地减少了租赁商铺的成本，更重要的是因为它给商家提供了一个营造创意话题、获取消费者反馈的平台。
商家通过快闪店的营销状况来观察顾客反馈，了解哪些商品更受消费者欢迎，并据此随时修正营销策略。以时报广场LineFriends快闪店为例，店员对记者说，这家店原计划只运营几个月，但近来因为产品广受欢迎，商家已决定将其发展为一家长期运营的实体店。
快闪店通常运营时间较短，从几天到几个月不等，这在一定程度上满足了顾客的“猎奇”心理。零售商运用一种类似饥饿营销的模式吸引顾客。专家认为，对于时尚类潮牌、玩具店和特色餐饮企业，一家设计独具匠心的快闪店可以帮助商家迅速积累话题，获得关注度。
短期租赁公司AppearHere纽约分部首席营销官伊丽莎白·莱恩对记者说，与该公司合作的“快闪商”从小品牌到电商巨头再到跨国零售商，最终都希望通过快闪店在零售市场获得更大“蛋糕”。
在新零售时代，线上零售发展越来越快，抢占了传统零售商的份额。而快闪店作为一种创意广告营销模式，利用新奇与创意突破传统运作模式，正成为传统零售商“反攻”线上市场的有效手段。
“如今线上和线下发展越发同化，未来零售发展的趋势是两者完美融合。”莱恩说。
不少专家都观察到零售业线上线下融合发展的趋势，并认为快闪店为此提供了一个契机。专家预计，在新零售模式推动下，快闪店在全球范围内将继续增长，并且将从纽约、伦敦、巴黎和北京等大城市逐步推广至中小城市。（新华社）
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