减肥怕失败？看看自己属于什么性格

减肥不是件容易的事，很多人半途而废。澳大利亚联邦科学和工业研究组织（CSIRO）18日发布一份分析报告，在对9万多名澳大利亚成年人进行调查后，该机构总结出了五大类性格，以探讨各类人群减肥的性格障碍。
在这次澳大利亚历史上规模最大的节食和性格调查中，CSIRO发现，贪吃是令节食减肥难以维持的最常见原因之一，但贪婪类性格在五类性格中只排名第二，最为常见的是“思考型”，即完美主义者，他们对自己的行为有着很高期待，而当遭遇困境时容易放弃。
CSIRO行为科学家西妮德·戈利博士说，第二常见的性格类型是贪婪型，这类人会发现自己对于某些美味食物缺乏抵抗力。五分之一的贪婪型节食者尝试减肥的次数超过25次，对于这类人而言，巧克力和甜品是最大的挑战。
调查发现，37%的受访人群属于思考型，这类人群中女性占大多数，比例为86%。这类人倾向于过度分析其行为过程，并有着不切实际的期待，因此十分容易产生挫折感，从而放弃减肥努力。
此外，26%的人属于贪婪型，他们很难抗拒美食的诱惑，近6成贪婪者属于肥胖体型。17%属于社交型，美食与美酒在他们活跃的社交生活中占据重要地位，所以他们要想保持健康的饮食习惯关键是要有灵活度。
16%属于美食家，他们的体重通常在正常范围内，他们对美食充满热情，日常饮食较为健康，包含多种蔬菜等，饮酒占食物酒水摄入的三分之一。
4%属于随意型，他们吃东西随心所欲，其饮食结构是所有类型人群中最差的，这组人群中男性占比较高，他们对饮食没有计划，55%的人属于肥胖。
调查还发现，婴儿潮一代，即71岁以上的老人，很多是社交型和随意型，这意味着生活方式和社会关系对一个人不同人生阶段的饮食方式有很大影响，而千禧年一代和Ｘ世代的年轻人更多是贪婪型、思考型和随意型。
此外，老一代人节食更多依赖书籍和社交小组，而年轻人喜欢用App和健身监控设备等新技术手段。
“如果你以前减肥不成功，并为此感到沮丧，那么先好好了解一下自己的性格和节食方式吧，这也许是解决问题的钥匙。”戈利说。（新华社）
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