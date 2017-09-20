英国制造业迎20年最好形势 订单以两位数增长

英媒称，由于英镑贬值和全球经济走强使得工厂的订单和产量都在增加，英国工厂正迎来20年来最好的形势。
英国《泰晤士报》网站9月5日报道，英国机械制造业雇主联合会（EEF）称，越来越多的厂商上报称其订单数量和产量超过了1995年以来的任何时候。
EEF与会计和商业顾问公司德豪国际共同撰写的报告称，各大厂商已“加大马力”进入下半年，与此同时，制造业的各项增长指标——其中包括投资、就业率和订单总数——已出现两位数的增长。
EEF首席经济学家李·霍普利说：“英国厂商似乎已能从容地应对近来的政治动荡，并利用全球市场复苏的机遇。”
制造业仅占英国经济总量的大约10%，但随着通胀率上升导致消费性支出放缓，制造业在英国经济中所占比重有望增大。
上报称出口订单增加的企业数量激增。过去6个月间，英国制造业的产出也在增长。
德豪英国制造业领域负责人汤姆·劳顿说：“尽管存在着经济和政治的不确定性，制造业仍是一股不可忽视的力量，不仅表现强劲而且还在扩大投资和就业计划，以最大限度地利用不断增多的出口机会。”
自英国脱欧公投以来英镑已贬值13%，这使得英国商品在海外更具吸引力。EEF称，钢铁等基础材料的制造商已成为最大受益者，出口增幅达4.5%。
英国制造商还受益于全球经济走强，尤其是欧元区出现经济复苏。五分之三的受访企业称，过去3个月欧元区国家需求强劲，一年前这么说的企业比例为47%。
工作量增加促进了就业岗位的增加。雇员人数增加的企业比例连续第4个季度增长。
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