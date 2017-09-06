中国欲提升风电能力 丹麦拟助中国建海上风电厂

港媒称，丹麦能源部部长4日表示，丹麦是世界上最大的海上能源公司的所在地，中国将借丹麦帮助，建设风力发电场。
据香港《南华早报》9月5日报道，丹麦能源部部长拉尔斯·克里斯蒂安·利勒霍尔特在会见中国国家能源局局长努尔·白克力后表示，风力发电场的规模、时机和供应商尚未决定，但他相信风力发电厂将会建成。
报道称，中国计划在2020年之前将非化石能源消费占一次能源消费比例从12%提高到15%。
丹麦是世界上最大的海上风力发电厂开发商东格能源公司和风力发电机制造商维斯塔斯风力技术公司的总部所在地。维斯塔斯风力技术公司与日本三菱重工合作拥有一家领先的海上风力发电机制造商——MHI Vestas。
利勒霍尔特说，中国正在三个不同地区寻找适用于风力发电场的具体地点，但现在公布是哪些地区还为时过早。
他还说，中国和丹麦还决定在中国共同建设一个海上风电测试和示范中心。
利勒霍尔特说：“中国正面临一项巨大的绿色转型任务以履行《巴黎协定》。我相信中方对与丹麦和丹麦公司在这方面合作非常感兴趣。”
报道称，利勒霍尔特将于明年春天来中国推进一项丹麦出口推广之旅项目，他预计丹麦领先的绿色技术公司将加入其中。
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