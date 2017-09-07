中国建4.5万吨采矿船 可开采2500米深海稀有金属

英国《泰晤士报》网站8月25日报道称，中国正在努力开采海底矿藏，目前已完成世界首艘深海采矿船船体的建造工作。
一旦建成，这艘深海采矿船将成为中国船舶制造业的一个里程碑。该船全长227米，可以在2.5公里深的海底作业，载重4.5万吨，能在海上连续作业5年多时间。
福建省马尾造船股份有限公司的官员们昨天对本报证实，该船的建造进展顺利，将按时完工，于2018年交付给总部位于加拿大的鹦鹉螺矿业公司，用于在巴布亚新几内亚附近海域的采矿作业。
该公司不愿意提供更多细节，但当地《福州晚报》的一份新闻报道说，该船将配备采矿设备、水下机器人、甲板起重机和直升机坪等。
中国国土资源部部长姜大明曾说，中国需要确保能源供应，发展经济。他说，深入地底是一个必须解决的战略技术问题。
据中国国土资源部的一份报告估计，海底蕴藏有880亿吨稀土、10亿吨钴、3万亿吨多金属结核矿。这些矿产在电子、医疗设备、纺织、有色金属、汽车和化学等领域具有广阔应用前景。
含有稀有金属的稀土矿对中国来说具有战略重要性，因为它们在军事上得到了广泛利用。
2014年，中国的首艘水下采矿船开始在海南岛开采锆矿和钛矿。当时，该船的制造商上海崇和实业有限公司说，大多数海底矿藏开采仅局限于浅于40米的海床，而该艘船舶可以在水下80米到100米的海底作业。
不清楚中国是如何能够在短短几年时间里在造船技术上取得如此巨大的进步的，但这一发展是与中国开发深海矿藏的目标相一致的。
中国的深海研究载人潜水器“蛟龙”号自2010年投入使用，下潜深度达到7000多米。
中国已经在4个国际水域拥有采矿权。
在其他深海项目上，中国也进行了大量投资。去年，中国成立了一个专家组进行深海多金属结核矿开采试验项目。在就职仪式上，该专家组成员被告知必须理解他们此行的政治和历史意义。
中国国土资源部说，深海充满了宝藏，但要获得这些宝藏，就必须掌握进入深海，和在深海开采矿藏的技术。
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