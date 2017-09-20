网络短视频在中国爆发式增长：访问量或超美国人口

港媒称，短视频在中国数以百万计的手机屏幕上呈爆炸式发展，它们的消费和广告市场份额预计将在未来几年内迅速增长。
据香港《南华早报》9月18日报道，脸书的联合创始人马克·扎克伯格在过去一年里曾多次称短视频是“大趋势，几乎和手机一样流行”。
据咨询公司艾媒咨询4月份的报告预测，到今年年底，中国短视频的访问量——少于20分钟长度——预计将增长约60%，达到2.42亿人。
报道称，到明年年底，这一数字或将达到3.53亿人，超过美国人口。
火星文化的首席执行官李浩8月份在一次行业会议上说，短视频的崛起是视频行业过去三年来最大的变化，2014年的浏览量只有15亿人次。
他表示，三年之内，在短视频平台和社交媒体上，日均浏览量几乎将达到150亿人次。”
据总部位于杭州的视频制作公司二更影视平台2014年开始公布的数据显示，超过85%的视频用户年龄在35岁以下，而25岁至30岁的年轻人是最大的短视频用户群。
据易观智库的一份报告称，8月份，近65%的视频用户是从事高科技和电子商务的“千禧一代”，他们主要分布在一二线城市，拥有中高等的消费能力。
北京学生吴珊（音）说，她每天至少看一段微博上的短视频。
她说：“我没有耐心去看长篇视频，所以简短且友好的视频非常棒。”
吴珊说：“每一段视频都以一种真诚而又不老套的方式，传达着关于人性和日常生活的一些温暖和感人的东西。”
报道称，大多数视频制作人都指望依靠广告来获得收益，当然观众也会付费。
根据艾瑞咨询公司的数据显示，去年中国的在线视频市场收入——包括短期和长期——增长了56%，达到600亿人民币，其中广告占收入的一半。
报道称，移动视频目前是中国增长最快的数字广告平台，已经占到所有媒体广告份额的13%，预计到2021年将超过传统电视广告。
报道称，为了确保不错过这个飞速增长的市场，中国的互联网巨头也不可避免地大举扩张进入了这个行业。
领英的一份报告称，目前有多达2.5万名视频制作人试图获得认可，但最受欢迎的10个制作平台占了足足四分之一的视频用户。
领英称，与食物、喜剧和游戏相关的视频竞争最为激烈。
与此同时，全球IT和网络巨头思科预计，到2020年，视频将占全球消费者互联网流量的82%。
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