印度疯传“蓝鲸”游戏致青少年自杀

近来被称为“蓝鲸”的网络挑战游戏据说与印度多起青少年自杀事件有关，引发了人们的恐慌。印度警方没有确认死亡与“蓝鲸”游戏的任何关联，甚至没有确认“蓝鲸”存在，虽然在多个国家青少年自杀的调查中提到了“蓝鲸”。
网络专家甚至怀疑这是一场恶作剧。英国的一家网络安全机构称之为“耸人听闻的假新闻”。但是印度媒体广泛报道所谓的联系，令当局艰难应对，许多人越发担心。印度政府已请求脸书、谷歌、Instagram 和WhatsApp等移除所谓与“蓝鲸”团队或网站的“联系”。
学校开始向学生发布关于其危险性的警告，并助长了歇斯底里的情绪。北方邦当局已经禁止学生在学校使用智能手机，旁遮普邦的一所学校要求学生穿短袖衬衣以便检查他们有没有鲸鱼状的文身——据说这是参与该游戏的证明。
“蓝鲸”——这个名字显然是所谓网络压力集团使用的，据说他们鼓励游戏参与者在50多天内完成一系列任务。这些任务据说包括观看恐怖视频或恐怖电影以及其他更邪恶的事情——甚至引发自杀。
随着当地媒体每天都播报所谓“蓝鲸”导致自杀的消息，印度学校开始宣讲“蓝鲸”的可怕之处。但是并非所有人都认为这是最好的方法。网络研究人员苏尼尔•亚伯拉罕表示：“讲述‘蓝鲸’内容的学校是在给‘蓝鲸’做广告。”他说，为什么单单挑出“蓝鲸”而不是从网络霸凌到短信性骚扰等所有网络相关的问题。
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