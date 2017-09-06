默克尔如何成为“欧洲祖母”

德国总理安格拉·默克尔在执政12年之后很有可能再度连任，开启第四个或许也是最后一个任期。法媒认为，默克尔凭借务实、谨慎、现实主义以及遵循自己道义本能的能力，维持了在德国乃至整个欧盟令人安心的形象。
提升德国道义领导地位
法国《回声报》网站9月17日发表法国蒙泰涅研究所特别顾问多米尼克·莫伊西的文章《安格拉·默克尔的真正力量》称，亨利·基辛格认为，德国的问题在于“德国对欧洲而言太大，对世界而言又太小”。文章认为，这种说法虽然精彩却存在争议。默克尔并没有“在欧洲太大”，而是她在巴黎、罗马、华沙、马德里和伦敦前赴后继掌权的伙伴不敢或者追不上她的水平。
文章称，评判德国的依据从来都不是它的军事实力，而是经济运行状况，而且最主要的是德国的道义领导地位。德国的历史或许让它比其他国家更能对极端民族主义和排外病毒免疫。
文章称，默克尔或将因执政时间之久而被载入史册，但更是因为她最看重的是对所有意识形态思虑的道义考量。
文章认为，为希腊关闭信贷之门，向难民开放德国边界：这两大举措属于同一种道义逻辑。我们不能负债累累却不用受到丝毫惩罚。反之还存在一种救赎意味，即向有绝对需求的“他人”开放，尤其是在行善的同时可以满足劳动力不足的德国经济对人口的需求。
文章称，默克尔将凭借务实、谨慎、现实主义，以及遵循自己道义本能的能力，维持在德国乃至整个欧盟令人安心的形象，这一形象在正确的时间出现在正确的国家里。
对德国和欧洲不可或缺
文章称，人们当然可以批判默克尔在12年总理任期内的很多决定：她有时谨慎过度，她在希腊危机上的推诿以及在更普遍层面上“争取时间”的能力。但在这个欧盟危机加速且深化的时刻，在这个英国选择离开的时刻，在这个用委婉的话说法国不处于政治体制巅峰的时刻，设想一个没有默克尔的德国和欧洲吧。
文章表示，在国际政治领域，德国遇到了一些结构性障碍。德国并不是联合国安理会成员，而且也无意于此。
同样，德国还要在军费方面付出很多，而且只能一步一步来。德国无法在朝夕之间就取代英国在欧盟中的地位。
文章称，作为一个在很大程度上是单一维度的大国而言，默克尔领导的德国却能在国际舞台上让人倾听自己的意见。德国能强硬地和普京领导的俄罗斯对话。面对唐纳德·特朗普的挑衅，德国运用自己的智慧并捍卫自己的原则，从而强化了自己的道义地位。默克尔不仅是欧洲第一经济大国的领导人，更是整个欧洲的母亲，甚至是欧洲祖母。
作者写道，德国应在更大的背景下，特别是欧洲背景下，重振自己的王牌。德国和法国之间实际上存在天然互补，这在埃马纽埃尔·马克龙上台而默克尔大可能成功连任之际体现得更加明显。这种互补性不仅存在于两个国家之间，还有两国领导人之间，体现在年龄、文化或个人风格方面。
文章称，马克龙当选法国总统一事巩固了默克尔的候选人身份。默克尔连任将为马克龙再添一张牌。对于一个终于开启改革之路的法国而言，德国是某种形式的再保险。法国之于德国，则是在欧洲层面展现更多胆气和想象力的激励。身处转型中的世界，对于寻求自我的欧洲而言，希望和谨慎这两种文化相结合会成为一剂良方。
拒绝和极右翼结成联盟
法国《解放报》网站9月17日发表题为《风暴眼中的默克尔》的文章称，除非局势大逆转或者出现致命失误，默克尔将会连任。只剩下一个关键问题：她将和谁结盟？默克尔第四任政府组成如何？德国第三大政治力量是谁？对此有大量的猜测。社民党缺乏活力，舒尔茨已经被默克尔超越15个百分点。一个基民盟-基社盟和社民党的大联盟依旧可能。它的好处在于稳定。因为其他可以预料的联盟都远没有那么简单。
文章称，实际上，这次竞选活动真正的出人意料来自于自由民主党可能回归联邦议院。基民盟-基社盟、绿党和自由民主党的联盟从未实现但并不能排除。唯一可以确定的是：默克尔明确拒绝和极右翼的德国选择党（民调中获得10%的支持率）以及左派的左翼党组成任何联盟。
文章表示，这次德国选举最具标志性的事实是：德国选择党极有可能进入联邦议院。这个排外、民粹主义的政党不停指手画脚。最近，该党的参选人亚历山大·高兰甚至在集会中鼓吹纳粹军队的功德。德国选择党的极端和粗暴的风格可能搅动未来德国的议会辩论。
文章称，尽管德国看来经济向好，厌烦感依旧显而易见。默克尔对此很清楚，她在该国东部的集会多次遭遇扰乱。东部地区相对贫穷，也是德国选择党获取选票的地区。扰乱大部分的表现形式是喝倒彩、打断讲话、粗鲁发问以及打出仇恨类标牌。德国选择党利用在德国模式中被遗弃者发出的愤怒而收获果实。而默克尔正是所谓德国模式最杰出的代表。
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