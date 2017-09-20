路透企业调查显示：日企看好中美两国经济前景

英媒称，调查发现，绝大多数日本企业对美国经济前景看法乐观。今年稍早的时候，一些市场人士担心，美国经济增长的步伐可能正在放缓。多数企业对中国经济前景的看法也总体上是正面的，即便看法有些悲观的企业数量超过不看好美国经济的企业。
据路透社9月19日报道，路透企业调查显示，64%的日本企业认为美国经济将保持目前的增速，另有19%认为增速会进一步加快。仅有17%的企业认为，美国经济增速已经触顶或在放慢。
“鉴于其基本面强健，仅从经济角度来看，美国经济应会继续扩张，”一家电气机械生产商的经理写道。
不过就像许多其他受访者一样，这名经理也表示对美国特朗普政府处理重要政策事务的情况感到担忧。
“若美国政府的运转出了问题，将会影响到经济，”这名经理写道。
这项由日经调研公司为路透社进行的月度调查访问了548家大中型企业，受访企业做出了匿名回答。谈到中国，51%的受访者预期中国经济将大约维持当前的增速，还有14%的受访者预计经济将加速增长。
“中国基础经济的表现好于预期，”另一家电气机械生产商的经理说。
报道称，中国经济第二季度同比增长6.9%，优于预期，今年有望顺利实现全年6.5%左右的增长目标。
然而上周发布的数据显示，中国固定资产投资、规模以上工业增加值以及社会消费品零售总额增幅均不及预期，从而强化了外界的观点，即中国经济在借贷成本上升的环境下，增长势头正逐步开始减弱。
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