俄重造“里海怪兽”地效飞行器：威力堪比巡洋舰

俄新社9月18日发表题为《“里海怪兽”的魅影：俄罗斯重造地效飞行器》的报道称，马达轰鸣、浪花飞溅、数吨重的机器以难以置信的速度在水面掠过：俄罗斯恢复了多功能地效飞行器的生产。业内几家设计局已经开始研制轻型机和重型机。载重、成本和速度优势使地效飞行器成为完成各种任务不可代替的工具，包括作战任务。
地效飞行器结合了船和飞机的优点。通过机身/机翼与水面之间冲击水流产生的地面效应，它能以最少的燃料消耗在水面平稳滑行。不光是水面，地效飞行器在冰面、雪地或草原也能来去自如。
地效飞行器在成本和载重方面优于飞机和直升机，在速度方面优于水翼船。从军事角度来看，这种“水上漂”的机器既不容易被雷达和声呐发现，也没有触碰水雷的危险。
下诺夫哥罗德的阿列克谢耶夫中央设计局一直是苏联和俄罗斯地效飞行器、水翼船、气泡船、气垫船的主要研发单位，产品包括最大航速每小时450公里、航程5000公里的A-050“海鸥-2”重型地效飞行器。
这种装备的起飞重量为54吨，载重量为9吨（或100人）。启动发动机可能是苏-25强击机使用的R-195，巡航发动机是伊尔-114运输机使用的TV-7-117。研发单位称，“海鸥-2”将在2022年前起飞——初步设计已经顺利完成，目前正在进行外形设计。
“海鸥”将配备国产航电设备和现代化导航驾驶系统，能独立以5度倾角在未设标海岸登陆，驻扎在水面或机场。就上述性能来看，它很适合联邦边防局、紧急情况部、联邦警卫局和在近海区巡逻的海军使用。
此外，阿列克谢耶夫设计局还在研制起飞重量100吨的A-080“海鸥-3”多功能运输型地效飞行器。
尽管这种装备没有宣传其军民两用性，但国防部显然已经注意到它。俄海军造船局局长弗拉基米尔·特里亚皮奇尼科夫在一次展览会上透露，2050年前造船计划中将写入“发展地效飞行器”的条款。
“海洋信息系统-玛瑙”康采恩总裁多次表示，他们正在开展一系列科研工作，以便在未来把地效飞行器列入海军指挥系统。“海鸥-2”号称很有军事前景，有人建议为其安装“布拉莫斯”反舰导弹，打造成高速攻击系统。中国对“海鸥”感兴趣，并在2015年开始与俄罗斯讨论为本国军队购买几架的问题。
早在苏联时期，地效飞行器就可以用来运送登陆部队和发射导弹。或许，俄罗斯军用地效飞行器历史上最辉煌的一页就是903“鹞”（攻击型）和904“鹰雏”（登陆型）了。但它们的命运同样悲惨——苏联解体和缺乏资金让这种武器不战而败。
外形奇特的“鹞”刚被美国间谍卫星拍到就令西方不寒而栗，被称为“里海怪兽”。这是一种身形巨大（长73米、高19米）、速度惊人（每小时500公里）、全副武装（携带6个ZM-80“白蛉子”重型反舰导弹发射箱）的“半禽半兽”。它一次齐射就能摧毁美军航母战斗群，其威力可与导弹巡洋舰相媲美，速度更是十倍于巡洋舰。“鹞”1985年在里海完成首飞。前海军副总司令伊戈尔·卡萨托诺夫在担任苏联黑海舰队司令时正赶上“里海怪兽”入列，他对红星电视台表示：“地效飞行器从未脱离试验品的范畴。它最主要的问题在于可靠性。此外，该项目的成本和效用不匹配，这也决定了它的命运。”
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