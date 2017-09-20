花60万追求女主播遭拒 男子持刀报复捅死3人

今年6月27日中午，在无锡江阴长泾镇泾南花苑里发生了一起持刀伤人的恶性事件，一名年轻男子将两女一男捅伤致死。
近日，江阴市人民检察院依法审查了此案。
经查，犯罪嫌疑人石某某今年24岁，去年7月，他通过某网络直播平台认识了被害女主播姜某，随后对姜某展开了疯狂的追求。之后二人在网上以男女朋友相处，也曾两次线下见面。
从去年7月到今年5月，在不到一年的时间里，石某某先后以网络直播间送礼物的形式，在女主播姜某的身上花了60多万元。后因石某某经济拮据未再送礼物，女主播姜某便中断与她的联系。
石某在寻求继续交往被拒后，认为自己感情受骗，遂产生杀人念头。
今年6月27日中午，犯罪嫌疑人石某某赶到姜某长泾镇的居住地，通过手机确认姜某不在直播后，持刀敲门进入姜某住处。因遭到同住的两名室友阻止，石某某便持刀刺戳三人的胸、腹等部位，致三名被害人全部失血性休克死亡。案件发生后，江阴警方立刻赶赴现场处置，当场将石某某抓获。目前，该案还在进一步审查之中。
对此，网友表示唏嘘不已，舍友这枪躺得冤枉。不少网友对石某表示谴责，称直播平台打赏都是你情我愿的事情，没有一定的觉悟就不要深陷其中，毕竟害人终害己，不是所有人都玩得起的。不过也有网友认为女主播也有错，如果不喜欢人家就不要接受人家的东西，免得引火烧身。最倒霉的就是室友了，他们啥也没做错就跟着陪葬了。
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