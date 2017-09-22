坐飞机如何影响你的大脑

英媒称，经常乘飞机的人也许曾发现自己——或至少见过别人——在漫长的飞行旅程中对着最乏味的电影眼泪决堤。
据英国广播公司网站9月19日报道，伦敦盖特威克机场开展的一项新调查显示，15%的男性和6%的女性说他们在飞机上看电影比在家中更容易哭。
报道称，一家大型航空公司甚至会在播放可能让乘客情绪不安的机上娱乐节目前发出“情感健康预警”。
有很多理论可以解释飞行为何让乘客更容易哭泣——离开亲友令人忧伤，即将开启的旅程令人激动等等。但也有一些证据表明飞行本身也是问题所在。
一家研究机构认为，身处密闭金属舱、在离地10公里的地方飞行会令大脑出现奇怪的反应，会令我们的情绪发生变化，改变我们的感官运作方式甚至让我们更容易发痒。
毫无疑问，机舱是一个特殊的地方。这里的环境很奇特，气压相当于海拔2400米的山顶，湿度低于全世界最干燥的沙漠，而泵入机舱的空气被冷却到低至10摄氏度，以驱走机上所有人和电子设备散发的热量。
报道称，机舱内的低气压会令乘客血液中的含氧量减少6%到25%，若在医院发生这一幕，许多医生会让病人吸氧。对健康的乘客来说，这不会造成多大问题，然而对上了年纪和呼吸有困难的乘客来说，影响可能要大些。
不过，有些研究表明，甚至是轻微的缺氧也会钝化我们清晰思考的能力。在氧气水平相当于海拔3600米以上时，健康成人的记忆、计算和决策能力会出现显著的变化。
奇怪的是，研究人员发现，海拔超过2100米时的气压水平实际上会提高人们的反应速度——这对喜欢在飞行途中玩电脑游戏的人来说是个好消息。
但有些研究表明，海拔达到2400米时的氧气水平会导致认知和推理能力略微下降。对我们大多数人来说，这不太可能让我们的思维大幅钝化。
报道称，德国航空航天医学学会主席约亨·欣克尔拜因说，我们在飞行过程中经历的轻微缺氧可能对大脑产生其他更容易辨识的效应——它令我们疲倦。在低压舱内开展的研究和针对初到山区不适应环境的军人的研究表明，在海拔不低于3000米的地方短暂停留会增加人们的疲劳感，但一些人可能在海拔更低时就出现这些反应。
人的夜视能力在海拔1500米的地方会下降5%到10%。这是因为夜间视物要用到的视网膜中的感光细胞对氧的需求极高，在高海拔地区要满足它们的全部需求有难度，它们的工作效率因而下降。
报道称，乘坐飞机也会搅乱我们的其他感官。低气压再加上低湿度会令我们的味蕾对盐和糖的敏感度最高降低30%。因此许多航空公司在机上提供的食品中添加更多调料以让它们更加美味。
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