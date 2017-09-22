在中国韩企与环保监察“捉迷藏” 韩媒：被罚不能怨“萨德”

韩媒称，大韩商工会议所日前连续发表两篇报告，称在中国高强度环境监察下，韩国企业损失惨重。上月7日起，第四批中央环境保护督察组开始对吉林省等8个省市启动环保督查。被勒令停业、关闭工厂的韩国企业不断增加。
据韩国《亚洲经济》9月21日报道，驻华韩国大使馆相关人士9月20日透露，仅在北京通州，就有DAYOU新材料等3家韩系车配件工厂被环境督察组勒令停产。
报道称，中央环境督察组由中国环保部牵头，成立于2016年1月，对各省（自治区、直辖市）直接进行环境保护督查，对查处的环境问题处以罚款、勒令停业和刑事处罚等惩治手段。
报道称，督查对象包括所有企业，进军中国的韩企也包括在内。由于韩企对于督查内容和标准理解不足，应对措施不力，遭受不小损失。驻华韩国使馆已经分别在北京、天津及青岛举行韩企相关应对方案说明会，并正在对有关企业现况进行调查，集中整理后于下月中旬发行报告。
LG电子一家合作企业为躲避督查，近来一直处于停工状态，员工全部休假。在中小型韩企较为集中的青岛市，相关人士说，因为督察组随时会进行抽查，不少工厂已经将作业时间调整到夜间，或干脆暂时关闭。
韩国贸易协会北京分部负责人金炳佑（音）表示：“部分有‘关系’的企业提前得到线报，白天关门晚上开工，但这只是权宜之计，实际上很多企业都在考虑撤离中国市场。”
报道称，中国多座大城市近年来空气污染现象严重，雾霾天气时有发生，专家认为户外烧烤是PM2.5的来源之一，烤肉店也成了重点管制对象。从2013年起，北京市区开始禁止露天烧烤，近来扩大至通州、顺义、大兴、亦庄等郊区。在北京韩国人聚居地区经营烤肉店的餐厅因此被勒令停业，并缴纳20.3万元人民币的罚款。
报道称，中国去年通过两批环保督查，对16个省市进行了督查，今年两轮督导实现对全国各省（区、市）全覆盖。在上月7-24日的第四轮环保督查中，共向被督查地区交办转办13826件群众举报，其中立案处罚2115家企业，处罚金额9449万元，66人受到刑事处罚。按照《中国环境污染犯罪司法解释》的规定，严重破坏生态环境的企业负责人将处三年以上、七年以下有期徒刑，并处罚金。
业界相关人士说：“中国政府治理环境污染，虽然这不是单单针对韩国企业的，但跟随韩国大企业一起进军中国的合作公司确实遇到了很大危机。”
有意见指出，大企业不仅要对合作公司的产品成本和质量进行管理，还要密切关注合作公司是否了遵守环境保护标准。业界认为，如果韩企把所有问题都归咎于“萨德”，无视环境治理的大环境，未来面临的问题将会更严重。
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