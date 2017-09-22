内地部分“不合规”消费贷流入楼市 多地加强监管

港媒称，某研究公司说，鉴于抵押贷款继续收紧，内地贷款者正求助于新的融资渠道，用于抢购房产，即通常用于购买汽车或支付教育费用的短期消费贷款。
据香港《南华早报》网站9月21日报道，上海易居房地产研究院统计，3月份以来发放的“不合规”消费贷，总量已达3700亿元人民币，其中至少80%用于购房。
报道称，贷款人数最多的地方是上海、广东、福建、江苏、四川和河北。据上海易居房地产研究统计，这些地区的个人违规贷款最多。
按理说，随着消费贷款增加，消费品销售额应相应增长，但实际零售数字却基本持平，说明内地居民把消费贷款融资用到了房地产市场。
野村控股公司驻香港中国首席经济学家赵扬（音）说：“有些大城市的房价这么高，购房者被迫采用消费贷进行首付。”
“如果消费信贷进一步收紧，房价可能出现调整。”
严格地说，银行不应允许贷款者将消费贷款用于购房。早在2010年，中国人民银行和中国银行业监督管理委员会就下发了通知，禁止这类改变贷款用途的做法。广东省广州市政府9月20日加大了对当地银行的压力，发布通知，要求禁止将任何个人消费贷款用于“购房首付或偿还首付贷”。
通知还禁止银行在不具体规定贷款使用方式的条件下提供贷款，设置了最高贷款限额，还款期限不得超过十年。
可是，与整个房地产市场的抵押贷款总额相比，3000亿元仍然是个小数目。
据中国人民银行统计，截止6月底，未偿还的个人抵押贷款比一年前上升了30.8%，至20.1万亿元。但是，最近几个月新增贷款已经收紧，以防信贷和住房市场泡沫越来越大。
麦格理公司中国和香港研究部主任吴先生说，购房者想方设法避开限制使用消费贷款，他一点也不感到奇怪，其中很多人是没有办法。
报道称，在政府的命令下，某些新项目的开发商不得不降价，一些项目现在要求购房者首付比例至少是房款的80%。
吴先生说：“一线城市的很多新楼盘现在都需要1000多万元一套。即使是有钱人，也很难一下子拿出800万元。”
报道称，今年年初，包括深圳和北京在内的一些城市就已经要求打击使用消费贷买房的做法，但是野村控股公司的赵扬说审查很松，他预测会有更多城市效仿广州的做法。
报道称，中国人民银行说今年头7个月新增短期消费贷款已达1.06万亿元，而2016年全年的短期消费贷总额才为8305亿元。
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