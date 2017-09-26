英拟推新政助本国年轻人首次购房

英媒称，根据英国财政部正在制订的试图帮助本国首次购房者的计划，外国购房者在购置英国房地产时将面临更加严格的限制。
据英国《每日电讯报》网站9月23日报道，相关政策可能会在未来几周内宣布，令英国年轻人能够登上房产阶梯是保守党秋季政治活动的一项主要工作。
报道称，一名白厅的消息人士称：“这在伦敦已经成为一个问题，大部分新建公寓正在以期房的形式被购买，尤其是来自远东地区的买家——中国、香港、新加坡和马来西亚。”
“当公寓尚在建设的时候就被买走了，这意味着首次购房者连看房的机会都没有。这种情况不仅发生在伦敦市中心，还发生在伦敦郊区以及像曼彻斯特这样的城市。”
首相府和财政部的官员将讨论住宅政策。其他正在讨论的想法还包括，加速出售政府拥有的土地，以及放宽在棕色地带（城中旧房被清除后可盖新房的区域）建新房的规定，以增加房屋供应。
报道称，英国首相特雷莎·梅继在意大利佛罗伦萨发表了关于英国脱欧的重要演讲之后，希望其国内政策议程能够成为下周保守党大会的主要议题。
参与准备工作的消息人士说，随着保守党着眼于重新赢得今年6月支持工党领袖杰里米·科尔宾的年轻选民，住房将成为未来几周的一个重大议题。
财政大臣菲利普·哈蒙德最近在后座议员委员会对保守党议员表示，他希望解决首次购房者面临的困难。他说，这是保守党必须解决以重新赢得年轻选民的一个领域。
哈蒙德的一位盟友说，他担心二三十岁的人正“在经济上遭到抛弃”，并因此在大选时“惩罚”作为执政党的保守党。根据以前的趋势，更高的房屋占有率往往会为保守党人赢得更多的支持。
报道称，官员们已经宣布将“加速”实施出售政府土地作为住宅用地的计划，但一些保守党人认为还需要做出更多努力。
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