南非和尼日利亚艰难走出经济衰退

英媒称，今年第二季度非洲最大的两个经济体走出了衰退：尼日利亚艰难地摆脱了25年来的首次经济萎缩，南非虽然经历政治动荡但经济恢复了增长。
据英国《金融时报》网站9月5日报道，南非经济年初萎缩0.7%，但二季度出现反弹，同比增长1.1%。
尼日利亚是非洲最大的原油生产国。在石油生产复苏后，尼日利亚经济同比增长0.55%，增速慢于大多数经济学家的预测。2016年尼日利亚经济萎缩1.6%。
在上述两个非洲国家，政治危机抑制了经济活动，也削弱了人们对改革的兴趣。两国的糟糕表现打击了投资者对这片大陆的热情，让“非洲崛起”的说法变得令人难以相信，尽管包括科特迪瓦、坦桑尼亚和埃塞俄比亚在内的其他经济体继续强劲增长。
渣打银行非洲首席经济学家拉齐亚·汗表示，几乎没有迹象表明“未来几个季度南非经济将出现强劲增长”。她还补充说，制造业的复苏可能是短暂的。她指出：“恢复投资者信心对于经济的持续复苏至关重要。就目前而言，我们仍然看不到这一点。”
尼日利亚的经济增长也谈不上强劲，不过钻石银行首席执行官乌佐玛·多齐表示，得益于外汇市场流动性加大，投资者信心有恢复的迹象。
一名尼日利亚高官表示，他担心如果油价再次下跌，复苏可能会变成昙花一现。自2014年以来，低油价让尼日利亚的石油行业遭遇沉重打击。今年二季度该行业增长1.6%，主要是因为尼日尔河三角洲地区的产油量增加。农业是第二大增长驱动器，也是政府政策的焦点之一，该行业增长3%。
随着原油产量增加，预计2017年尼日利亚经济将增长2.5%，仍远低于几年前6%左右的增长率。
得益于农业产出激增，南非从10年来的第二次经济衰退中恢复过来。玉米大丰收使得农业增长34%，该行业为总体经济增长贡献了0.7个百分点。
南非储备银行表示，它预计今年南非经济将增长0.5%。今年7月，因为担心经济增长下滑，该行5年来首次降息。
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