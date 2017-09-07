性侵女儿监12年 出狱后奸孙女

（砂拉越．诗巫7日讯）诗巫芦仙镇一座长屋的7岁女童一年来多次遭祖父和叔叔强奸。警方已逮捕两名嫌犯调查，女童的祖父曾于2008年因强奸亲生女儿入狱12年，去年提前出狱，如今又涉及强奸自己的孙女被捕。
53岁及25岁的嫌犯今早由数刑警押上法庭申请延长扣留助查。
7岁女童揭露一年来多次遭祖父及叔叔强奸。警方证实女童的祖父早前因强奸自己的亲生女儿被判入狱12年，去年才出狱。
诗巫警区主任赛夫巴哈里助理总监透露，受害者为就读一年级的土著女生，两名嫌犯分别是受害者53岁的祖父及25岁的叔叔。
警捕2嫌犯
受害者在5日早上告诉母亲，她住在祖父母家时已多次遭祖父和叔叔强奸。受害者的母亲怒而向警方报案。
警方昨日下午1时许到嫌犯居住的长屋调查，先后扣查了两名嫌犯。两名嫌犯今早被带上法庭申请延长扣留助查。
53岁的嫌犯曾于2008年因强奸女儿被判坐牢12年，2016年提前出狱。
赛夫巴哈理透露，受害者的母亲目前和新任丈夫住在沐胶省万年烟地区的长屋。受害者则与祖父母同住，在附近一所小学上学。
他说，初步调查显示女童自去年8月开始就沦为两名至亲的泄欲工具。警方援引刑事法典第376（强奸）条文调查案件。
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