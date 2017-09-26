内地多地规定新购住房出售年限 欲给房地产市场降温

港媒称，中国内地5个城市为了给房地产市场降温，出台了一系列新措施，包括新购公寓冻结交易最长达3年时间。
据香港《南华早报》网站9月23日报道，这些措施在9月22日晚宣布，9月23日开始生效。
报道称，西南部城市重庆和江西南昌规定，新购住房，无论是新建住房还是二手房，必须在两年后才能转让。广西南宁规定，购买第二套及以上住房的，须在满两年后才能转让。
在湖南省会长沙，新购住房三年内不得转让。陕西省西安市则规定，商品房调整价格前要向物价局申报。
报道称，上述5个城市中的4个省会城市全部是人口在600万上下的城市，重庆市作为直辖市则拥有3000多万人口。
自中国开始允许住宅私有化后，中国大城市的房价开始直线上升，北京和上海已经跻身世界房价最高的10个城市之列。
香港立信德豪会计师事务所的陈锦荣说，新规定传递出很清晰的信号。
“新规表明，中共在密切关注房地产市场。这个时机的选择是深思熟虑的，”陈锦荣说，“一二线城市的房地产市场似乎正在形成泡沫。这种限制是为了让房地产市场回到正轨。”
上海易居房地产研究院研究员严跃进认为，这说明决策者现在开始把目光转向二线城市。
严跃进说：“出台新规定的城市基本上都是二线省会城市。这些城市最近才开始对住房交易进行限制，部分城市此前从未对购房进行任何限制。”
“政府之所以现在开始限制售房而不是购房，是因为这些城市既需要控房价又需要去库存，”他说，“通过限售，政府能够引导房地产市场去库存，又能避免短期投机行为。”
中国房产信息集团的研究主管戴维·洪（音）也认为，这些新规定是为了制止投机性购房和售房。
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