煤炭依赖还将持续数十年

澳媒称，在2040年之前，可再生能源、天然气和核能将成为世界上发展最快的能源，但未来几十年内，以煤炭为主的化石燃料仍将是电力生产的主力。
据《澳大利亚人报》网站9月19日报道，美国能源信息局最新展望报告显示，2015年至2040年，世界能源消费将增长28%，其中迅速发展的亚洲地区能源消费增长最快。到2040年，化石燃料仍将占世界能源消费的3/4以上。
尽管预期趋势对煤炭行业不利，但预计2015年到2040年，世界煤炭产量仍将增长3%，接近85亿吨。
在2040年之前，中国、印度、澳大利亚和美国仍将是最大的煤炭生产国，澳大利亚将是最大的煤炭出口国。
尽管市场对电动汽车寄予厚望，但在本世纪中叶之前，石油和其他液体燃料仍将是汽车驱动最大的能源来源。报告称，天然气将成为世界上增长最快的化石燃料，印度和其他非经合组织亚洲国家对煤炭需求增加的影响，将抵消中国和经合组织成员国对煤炭需求减少的影响。报告称：“尽管中国的煤炭消费将持续下降，但到2040年，中国仍将是最大的单一消费者。”
预计中国电力生产消耗的煤炭总量将微增至2023年，然后开始缓慢下降，到2035年将降至低于2015年的水平。预计从2015年到2040年，印度的煤炭消费将继续以平均每年2.6%的速度增长。在2020年之前，印度将取代美国成为世界第二大煤炭消费国。
预计从2015年到2040年，非洲、中东和一些非经合组织亚洲国家将逐渐扩大煤炭产能。其间，这些地区的煤炭消费每年将增长2.4%。
美国能源信息局的报告称，许多国家需要“继续利用煤炭价位较低的时机，持续发展经济”。
从全球来看，电力生产的增长将主要依赖包括水电在内的可再生能源和天然气。
报告称，“得益于许多国家的技术改进和政府鼓励政策”，2015年至2040年，风能、太阳能和水利将成为增长最快的电力来源。
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