中国拟在吉布提修建海军码头

境外媒体称，据军方消息人士透露，中国计划在吉布提修建一个多功能码头以便海军舰队在其首个海外军事基地停靠。
据香港《南华早报》网站9月27日报道，一位了解工程内情的消息人士说，驻吉布提人民解放军海军陆战队员、工程师和工人的食宿设施建成后，码头工程才能开工。
“像多功能海军码头这样的工程很复杂。中国海军需要一个大型码头为其在索马里海域开展打击海盗行动的舰队提供后勤支援，”这位消息人士表示，“按照码头的规模，应当可以停靠4艘以上的船只，包括中国的新一代排水量约4万吨的901型补给舰、驱逐舰和护卫舰，以及执行作战和人道主义任务的两栖攻击舰。”
报道称，中国去年开始在吉布提建造占地36公顷的后勤保障基地，但卫星图像表明，其海军舰艇停靠设施、营房和其他军事基础设施至今仍在建设中。
该基地毗邻多拉莱多功能港，后者由迪拜环球港务集团和中国招商局国际有限公司运营。
上述消息人士说，北京认为，像2015年在也门协助大规模撤侨的情况依旧可能发生。这就意味着码头的吞吐能力将被设计得“尽可能大”，以便停靠更多军舰。
北京方面称，这个基地将为参加也门和索马里海岸附近维和行动和人道主义任务的船只提供补给。
报道称，但与海军方面关系密切的另一位消息人士表示，码头最初是被设计成一个“海上维护和修理港”。
吉布提位于通往苏伊士运河的红海南入口处，夹在厄立特里亚和索马里的海岸之间。
报道称，美国、日本和法国也在这个非洲国家设有基地。
消息人士说：“打击海盗行动和其他维和行动都是关乎中国国家利益的长远战略。它需要建立一个多功能海外军事基地作为军舰维护和修理并让船员休整的中转站。”
报道称，北京8月1日宣布吉布提基地正式成立。
9月22日，中国驻军进行了第一次实弹演练，军事分析人士称这彰显了其备战水平。
报道称，中国海军在2008年底加入了联合国的打击海盗行动，为该地区的商船护航，那里是中国石油供应和贸易的重要航道。
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