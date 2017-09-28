航母未来需要担心的五大问题 无人潜艇排首位

美国《国家利益》双月刊网站9月24日发表了肯塔基大学帕特森外交和国际商业学院高级讲师罗伯特·法利的题为《美国核动力航母不比老战舰强的5个理由》的文章。
我们知道如何消灭航母。潜射鱼雷、从各种平台发射的巡航导弹和弹道导弹都能给航母以严重打击。当然，现代航母有办法保护自身免受所有这些攻击。
但未来怎样呢？下面是新一代航母设计师需要担心的5个问题。
无人潜航器 长期以来，潜艇一直是航母的致命威胁。无人潜艇可以在航母靠近的路线上等待，直到它们发现航母后才发动攻击。携带少量武器、自动根据预先设定的条件运作的潜航器可能给未来航母制造严重麻烦。
网络袭击 航母是一种特别复杂的作战体系，它由多个系统构成。但任何敌人都可能采取措施以干扰和损害该网络的计算机系统。
针对航母的网络袭击可以有效地让航母“失明”，使航母和它的舰载机较难执行它们的任务。网络袭击还能定位航母的位置，使航母变得容易遭到导弹袭击和潜艇袭击。在极端情况下，网络袭击可以让关键系统失灵，使得航母没有能力自卫。
无人机 自主无人机——有能力使用防区外武器和近距离攻击武器——具备克服空防网络的灵活性，它们无需担心飞行员的生存。它们能在不同射程上发射武器，然后靠近目标，并利用自身对航母造成致命破坏。
高超音速武器 中国、俄罗斯和美国都对高超音速武器投入了极大关注。高超音速武器像弹道导弹一样会在很多方面构成威胁。然而，同弹道导弹不同，高超音速武器可以从弹道轨迹上接近目标，这样使防御武器很难打击它们。它们结合了弹道导弹和巡航导弹最致命的方面。仅仅惯性就能对航母造成足够大的破坏。
轨道轰炸 航母天生就不是隐形的。然而，航母的有用性来自它们的机动性。航母可以凭借它们的机动性来利用监视者（侦察系统）和射击者（距外武器系统）之间的差距。
但轨道轰炸系统（绰号“上帝之杖”）可以解决这个问题。装备了钨棒或任何其他种类动能武器的卫星可以同时识别航母并袭击它们，要么击沉一艘航母，要么让它瘫痪。
航母是显示地缘政治影响力的工具。只要它们能发挥这个作用，各国就会想办法消灭它们。事实证明，航母的形式非常灵活，预计它会继续运作到21世纪后半叶。而航母将再也不具备足够的攻击能力，而这种能力是为它们的脆弱性辩护所需要的。当然，这一天何时到来，尚不明确。
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