航母未来需要担心的五大问题 无人潜艇排首位





航母是显示地缘政治影响力的工具。只要它们能发挥这个作用，各国就会想办法消灭它们。事实证明，航母的形式非常灵活，预计它会继续运作到21世纪后半叶。而航母将再也不具备足够的攻击能力，而这种能力是为它们的脆弱性辩护所需要的。当然，这一天何时到来，尚不明确。









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