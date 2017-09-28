美国防部长马蒂斯突访阿富汗险遭火箭弹袭击

外媒称，美国国防部长马蒂斯9月27日抵达阿富汗首都喀布尔，此访事先并未公布。据当地警方称，就在马蒂斯抵达喀布尔之际，有数枚小型火箭弹在喀布尔机场及周边爆炸。
据路透社9月27日报道，据“伊斯兰国”组织（IS）控制的阿马克通讯社称，该组织宣布实施了此次袭击。
另据美联社9月27日报道，有官员9月27日说，数枚火箭弹袭击了阿富汗首都的喀布尔国际机场，至少造成5名平民受伤。袭击发生之际，美国国防部长马蒂斯和北约秘书长斯托尔滕贝格正在此间访问。
报道称，阿富汗内政部发言人纳吉布·达尼什说，一枚火箭弹击中了机场附近的一处房屋，导致5人受伤。
马蒂斯和斯托尔滕贝格都表示，将继续支持阿富汗，并发誓尽一切努力使阿富汗“不再成为国际恐怖分子的温床”。
此外据俄罗斯卫星通讯社9月27日报道，据阿富汗黎明电视台报道，激进组织塔利班宣布对喀布尔机场遭到的火箭弹袭击负责，并称袭击目标是美国防长马蒂斯。
袭击事件发生在马蒂斯和北约秘书长斯托尔滕贝格9月27日突访阿富汗首都时。
黎明电视台报道说，20至30枚火箭弹射向机场及其周边，并指出，目标可能是紧邻机场的北约基地。
继塔利班之后，恐怖组织“伊斯兰国”也宣布对袭击负责。
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