日本欲与美联合研发高能激光武器拦截弹道导弹

日本《读卖新闻》9月3日发表了题为《日本研发激光武器拦截导弹》的报道，
据悉，由于朝鲜推进核和导弹开发，日本政府正探讨开发拦截弹道导弹的新系统。利用高功率（高能）激光装置照射刚发射不久的弹道导弹，可以达到破坏导弹和使导弹无法发挥作用的效果。日本难以利用现有技术拦截朝鲜以高角度发射的导弹，因此决定研发新技术进行应对。
日本希望研发的技术是，在弹道导弹发射后不久的“上升阶段”，从飞机和舰船上利用高功率激光装置进行照射，在热力作用下使导弹变形。这比拦截导弹造价低，如果得以实现，则可以应对包括高角度发射在内的多种弹道导弹发射。
在2018年度概算要求中，防卫省列出了87亿日元（约合7900万美元）用作高功率激光系统的研究经费，激光系统主要用于拦截迫击炮弹和小型无人机等。高功率激光装置的基础研究已经自2010年度开始实施，自2018年度起的5年内将进行装备化研究。由于具有成本比拦截导弹低等优点，防卫省考虑最终将高功率激光装置加入到导弹防卫系统中。
高功率激光装置的缺点在于，距离越远热量越少，射程较短，有必要让飞机和舰船接近导弹发射地点。在技术层面上的课题是，如何确保激光装置可以持续准确地照射高速飞行的弹道导弹。
美国和中国等国也在开发激光武器，美军已开始实战部署。美国也在探讨有效利用激光武器进行导弹防卫，并已向日本防卫省提供激光武器研究成果相关信息。
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