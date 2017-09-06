欧盟立法规防止外国购买其“关键技术”

美媒称，欧盟委员会负责竞争事务的委员玛格丽特·韦斯塔格称，欧盟监管机构正在起草法规，防止外国收购者收购掌握“关键技术”的欧洲企业。
据彭博社9月2日报道，在意大利切尔诺比奥举行的安布罗塞蒂论坛上，韦斯塔格发表演讲称：“我们已获悉外界有关外国投资者——而且往往是国有投资者——收购掌握关键技术的欧洲企业的关切。这不是简单的问题。我们需要深思熟虑后才能做出如何应对的决定。现在，我们正着手研究这一问题。我们打算在今年秋提交具体建议。”
德国在7月颁布了类似的法规，允许政府阻止外国企业收购尖端技术。在制定这一法规前，中国美的集团于去年公开要约收购德国机器人制造商库卡公司，这迫使德国经济部呼吁欧洲收购者参与此次竞购。在德国和欧盟无法有效介入的情况下，该收购案最终尘埃落定。
尽管针对大多数大型收购案会否影响市场竞争的问题，欧盟反垄断监管机构拥有最后的决定权，但欧洲各国政府有权介入以阻止涉及国防、能源、金融稳定及安全等重要国家利益的交易案。
韦斯塔格7月称，有关欧洲各国政府如何使用豁免权的事宜，她表示“并不太关注”，而且它们对技术收购案的关切“完全正当”。她说，重要的是要让收购监管工作“厘清”这些问题。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost