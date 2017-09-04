谷歌与苹果在增强现实技术领域展开竞争

Alphabet Inc (GOOGL.O)旗下的谷歌周三推出了相关工具，可为使用安卓(Android)操作系统的移动设备开发增强现实(AR)应用，这是与苹果(AAPL.O)iPhone在新一代智能手机功能方面的最新较量。
精灵宝可梦GO游戏大获成功，极大地推动了基于手机的增强现实技术的应用。这款游戏去年7月在美国推出，发动玩家进入城市街道、办公室、公园和餐馆寻找丰富多彩的动画人物。
分析人士预计，由于玩家从苹果应用商店购买游戏币PokéCoins，该游戏将在两年内为苹果赚到30亿美元。
谷歌将首先在三星Galaxy S8和谷歌自家Pixel手机上提供上述技术。谷歌在博客中表示，希望将名为“ARCore”的该系统可至少提供给1亿用户使用，但并未确定广泛发布的日期。
苹果在6月宣布了一个名为“ARKit”的类似系统，计划在今年秋天在“数亿”设备上提供该系统。
谷歌和苹果将会争相吸引客户和软件开发者的关注。这些开发者将搭建游戏、步行指南和其他应用程序，将使得AR成为引人注目的功能。
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