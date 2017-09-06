大选前印总理改组内阁任命女国防部长

印度总理莫迪重组内阁之际，星期天任命了一位女性担任国防部长，以此在定于一年半后大选前兑现其一系列主要承诺。
尼玛拉·西塔拉曼将成为35年来首位掌管国防领域的妇女。印度前总理英吉拉·甘地曾掌管过国防部。
现年58岁西塔拉曼曾任较低级别的商务部长，她主政之际正值印度与北方邻国中国和巴基斯坦关系持续紧张。她被誉为强悍、有效、精明。
西塔拉曼是内阁中占据高位的第二名妇女，斯瓦拉吉是外交部长。
西塔拉曼对一家电视台说：“这是对所有期待印度和观察印度的国家所发出的重要信息，‘印度妇女怎么啦？‘”
莫迪在其任期剩余的一年半内，集中精力改善施政过程中，任用了九名新部长。
莫迪虽然继续维持其人气，不过三年来经济发展速度跌入低谷。批评人士指责他没有兑现2014年强势上台时保证开创“新印度”时提出的主要承诺。
新德里“观察家研究基金会”的哈什·旁特说：“五年下来，人们会提出这些问题，而他则希望能稳固前行，制定取得政绩的一些基本路线”。庞特指出，这位总理让人对其产生巨大期待，“而施政目前正在兑现过程中”。
政治分析人士说，莫迪面临的主要压力包括，在就主要行动计划取得更多进展的同时，必须让印度经济发展更快，为年轻人创造数百万就业机会，例如努力促进制造业，扩大基础设施建设等。
与过去党内中坚人物被委以部长一职不同，莫迪新班子内包括三位前行政官僚，以及一位有擅长管理声誉的前警察总长。
原铁道部长在一连串铁路撞车事件后让位于新部长戈亚尔。戈亚尔在煤炭部的表现获得赞扬。
分析人士说，明年是莫迪确保经济提振的关键一年。莫迪继续维持推动其上台的广泛声誉，这就是，他是一位领导国家进入21世纪的有力领导人。
印度人民党的多位领导人表示，莫迪所挑选的部长“富于爱心、精通业务、专业强、政治上敏锐”。
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