传特朗普欲终止美韩自贸协议 多位顾问反对

美媒称，美国总统特朗普表示将与其顾问商讨美韩自贸协定的未来。此前，有媒体报道称他正在考虑终止该协定。
据彭博新闻社网站9月2日报道，在被问及他是否会与顾问讨论这一问题时，特朗普回应称：“是的。我一直在考虑。”特朗普2日正访问休斯敦，查看“哈维”飓风造成的损害情况。
特朗普政府已开始与韩国进行协商，以修订2012年奥巴马政府签署的这项贸易协定。但在8月举行联席会议后，双方未能就未来的发展方向达成一致。
2日早些时候，美国《华盛顿邮报》报道称特朗普已要求顾问准备好退出该协定的计划，正式的退出程序可能最快于本周启动。该报援引多名熟悉内情的匿名人士的话报道称，最终决定仍未作出，特朗普可能会保留这份协定，以考虑是否仍有进行修订的可能性。
美国贸易代表办公室官员2日称，目前不会就美韩贸易协定发表任何公告。
特朗普推动修订该协定是其在更大范围内消除不公平贸易措施和削减贸易赤字的一部分。在上任第一周，他就宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定。此外，特朗普政府正在讨论修改已生效23年的北美自贸协定。特朗普8月时表示，与加拿大和墨西哥“很难相处”，他很可能需要废除这项协定。
在各国努力合作应对朝鲜导弹试射带来的威胁之际，终止美韩自贸协定可能令外交关系进一步复杂化。1日，特朗普就合作应对朝鲜“破坏稳定和令紧张局势升级的行为”和加强美韩防御联盟事宜，与韩国总统文在寅进行了通话。
在特朗普就贸易问题向韩国施压之际，美国政府还在考虑是否在更大范围内对外国制造的钢材采取反制措施。根据贸易扩大法案第232条，美国商务部已在调查进口钢材是否威胁到美国的国家安全。韩国一直被指控向美国倾销钢材产品和对钢材产品提供补贴。
韩国是美国第六大贸易伙伴国，而美国是继中国之后的韩国第二大贸易伙伴国。去年，美韩贸易逆差达176亿美元，大大超过2012年的77亿美元。
美国内布拉斯加州共和党参议员本·萨斯2日发表声明，劝告美国不要退出该协定，并称他与农民和牧场主站在一起。数据显示，美国对韩国的牛肉出口额从2012年的5.82亿升至2016年的11亿美元，令韩国成为美国牛肉的第二大出口市场。
《华盛顿邮报》报道称，作为特朗普的顾问，美国国家安全顾问麦克马斯特、防长马蒂斯和国家经济委员会会长科恩都反对美国退出美韩自贸协定。
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