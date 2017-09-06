谷歌在中国组建AI团队：中国或比美国更适合发展AI

美媒称，谷歌在其招聘网站上发布了至少四个AI相关职位，其中一个职位是技术主管，职责是带领一个团队开发自然语言处理、数据压缩以及其他机器学习技术。
据美国《华尔街日报》网站9月5日报道，谷歌（Google）正试图扩大在中国的业务。谷歌正在中国地区招聘工程师，专攻科技的最热门领域——人工智能（AI）。
报道称，这家硅谷巨头最近在其北京招聘网站上发布了至少四个AI相关职位，其中一个职位是技术主管，职责是带领一个团队开发自然语言处理、数据压缩以及其他机器学习技术。其中有两个职位属于谷歌云计算部门，工作内容与机器学习有关。
报道称，谷歌云部门目前没有在中国开展业务。
报道称，从广义上讲，AI指电脑从它们所处理的信息中学习，进而表现出来的智慧。在中国，网民数量多达数亿，中国似乎比美国更适合发展AI。
从谷歌招聘网站上的信息来看，工作地点在北京和上海的开放职位共有近60个。据一名知情人士透露，谷歌专注于招聘顶尖人才，提升其算法的质量。
报道称，2010年，谷歌撤出了中国大陆市场。尽管如此，谷歌在中国保留了部分业务。一些分析人士称，相信谷歌正寻求扩大在华业务。
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